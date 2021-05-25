Как получить кешбэк за оплату детского лагеря в Твери: вернут ли половину стоимости путёвки за первую смену

Первая смена в тверских детских загородных лагерях стартует уже 1 июня. Фото: Алексей ФОКИН

Программа «детского кешбэка», разработанная Ростуризмом, предусматривает возврат оплаты 50% стоимости путёвки в детский лагерь. При этом к 25 мая, дню официального запуска программы, на официальном сайте «МирПутешествий» тверские муниципальные лагеря в списке участников программы отсутствовали.

Получат ли родители тверских школьников законный возврат 50% денег, заплаченных за лагерь? В вопросе разбиралась «КП»-Тверь».

В загородных лагерях Твери в 2021 году будет организовано четыре смены. Фото: Олег УКЛАДОВ

Участвуют ли в программе тверские лагеря

«Администрация Твери завершает работу по включению муниципальных лагерей в программу возврата средств за отдых в детских загородных лагерях», - сообщает управление образования администрации Твери. Запуск программы кешбэка в муниципальных лагерях запланирован с 5 июня 2021 года.

Таким образом, родители, которые бронируют путёвки на вторую и последующие смены, должны стать полноценными участниками программы.

Будет ли компенсация за первую смену

Первая смена стартует уже 1 июня, а квитанции на оплату путёвок родителям были разосланы 21 мая - до начала действия программы в Тверской области. По сообщению управления образования администрации Твери, свой кешбэк родители, оплатившие первую смену, смогут получить «после разработки Правительством Российской Федерации механизма возврата».

Отметим, что Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством распорядился распространить кешбэк на путёвки в детские лагеря и на первую смену. После чего премьер-министр Михаил Мишустин поручил кабмину в короткие сроки вернуть 50% от стоимости этих путёвок.

По заявлению руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, сделанному 24 мая, по всем путёвкам, купленным до официального старта программы, будет отдельный механизм возвращения средств. Он начнёт работать с 15 июня. Родители смогут подать заявки на сайте Госуслуг, предъявив документы об оплате.

Как получить компенсацию

Кешбэк получат те, кто оплатил путёвку картой платёжной системы «МИР», предварительно зарегистрировав её в программе лояльности на сайте платёжной системы «МИР» или «МирПутешествий».

Возраст ребёнка для получения компенсации значения не имеет. Если вы отправляете в лагерь нескольких детей, можно получить кешбэк с каждой купленной путёвки. Количество смен, оплаченных для одного ребёнка, тоже программой не ограничено.

Если у вас нет карты «МИР»

Если у вас нет карты системы «МИР» и вы не хотите или не успеваете её оформить, использовать можно карту, зарегистрированную на другого человека. Например, попросить совершить операцию родственника или друга - держателя карты. Но учтите, что кешбэк вернётся тоже на эту самую карту. Также не забудьте перед оплатой зарегистрировать карту в системе лояльности на сайте платёжной системы «МИР» или «МирПутешествий».

Куда обращаться с вопросами и жалобами

Телефон профильного отдела управления образования администрации Твери: (4822) 36-32-83. Электронная почта: leto@adm.tver.ru. Сайт: leto.tver.ru (здесь можно узнать информацию о свободных путёвках и осуществить бронирование).

Горячая линия по отдыху и оздоровлению детей Министерства образования Тверской области: (4822) 34-57-93, электронная почта: leto.otdyh69@mail.ru.

Все подробности о программе детского кешбэка и условиях участия в ней можно прочесть на портале «МирПутешествий».