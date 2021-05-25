На Калининской АЭС создан пилотный ПСР-образец по оперативному управлению эксплуатацией энергоблоков

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Визит состоялся 20 мая 2021 г. Напомним, в 2020-2021 годах на КАЭС был создан и прошел успешную защиту в рамках рабочей партнерской проверки ПСР-образец по оперативному управлению эксплуатацией энергоблоков. Это практика комплексного применения инструментов ПСР при взаимодействии с системным оператором единой энергетической системы, управлении режимами работы энергоблоков, оборудования, включая обходы и другие регламентные работы. Результативность применения ПСР-образца подтверждается выполнением установленных бизнес-целей и, в частности, достижением рекордного по Концерну «Росэнергоатом» уровня по точности краткосрочного планирования.

В ходе визита эксперты совершили обход производственных помещений, включая блочный пункт управления энергоблоком №4, ознакомились с информационными системами, используемыми для обеспечения выполнения диспетчерского графика, контроля режимов работы оборудования, планирования и контроля работы смен.

По словам Михаила Румненко, старшего менеджера Проектного офиса по программе развития производственных систем в отрасли Госкорпорации «Росатом», представленный ПСР-образец является пилотным для Концерна и, одновременно, одним из самых масштабных в отрасли по количеству вовлеченного в него персонала. «Смелая инициатива по созданию образца в оперативном управлении эксплуатации поступила от самой КАЭС – это проявление лидерского подхода и уверенности в своих компетенциях. Я очень рад, что сегодня совместно с коллегами нам удалось воочию увидеть проделанную работу», - отметил М.Румненко.

Также он добавил, что по итогам визита будет сформирован единый перечень качественных критериев ПСР для процесса оперативного управления эксплуатацией для дальнейшего применения на других АЭС.

В завершение визита Николай Антонов, директор программы Госкорпорации «Росатом», вручил директору Калининской АЭС Виктору Игнатову почетный диплом и памятный знак за достижение коллективом предприятия статуса «Лидер ПСР-2020». Данным статусом КАЭС наделена по решению Управляющего совета по проекту «Комплексная оптимизация производства предприятий атомной отрасли», прошедшего под председательством Генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева.

Николай Антонов, директор программы Госкорпорации «Росатом», вручил директору Калининской АЭС Виктору Игнатову почетный диплом и памятный знак за достижение коллективом предприятия статуса «Лидер ПСР-2020»

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС