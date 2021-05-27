Депутат гордумы Светлана Козлова помогла жителю Твери приобрести новое инвалидное кресло

Светлана Козлова с помощниками в гостях у Александра Блинова. Фото: ТГД

Жителя Твери Александра Блинова знакомые называют не иначе, как Кулибин. До инвалидности мужчина работал инженером - конструктором. После двух инсультов передвигается при помощи инвалидного кресла. Но, если ноги не работают, то руки не подводят. Инженер соорудил себе тренажеры для занятия лечебной физкультурой и другие приспособления, облегчающие его быт.

- Чтобы мастерить, поставил тележки для инструментов на колеса. Их удобно стало доставать, ведь без дела я не могу сидеть,- рассказал Александр Блинов. – А вот собственное средство передвижения пришло в негодность, мне была необходима новая инвалидная коляска.

Чтобы получить новое инвалидное кресло, необходимо собрать справки и оформить документы, что для одинокого человека с ограниченными возможностями совсем непросто. С этой проблемой Александр Блинов обратился к депутату Тверской городской думы — Светлане Козловой. Она приняла решение приобрести новое кресло за личные средства.

- Мы очень ответственно подошли к этому приобретению. Очень важно, чтобы коляска была универсальной, удобной для человека. На себе это знаю хорошо. Уточняли, какая необходима ширина кресла для того, чтобы она проходила в проемы в ванной и в комнате. И чтобы была просто удобной, - сказала Светлана Козлова.

Теперь Александр Петрович будет мобильнее. А вскоре сможет беспрепятственно выезжать в новом кресле на прогулку. К тому же, депутат инициировала обращение в управляющую компанию об оборудовании в подъезде дома, где живет колясочник, пандуса.