Какие цветы сажать в мае на даче в Твери

Выбираем цветы, которые можно сажать на даче в Твери весной. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В магазинах и на рынках появилось множество рассады. Май - самое время покупать ее и высаживать. Выбираем самые красивые и самые популярные цветы, которые можно выращивать как в контейнерах или ящиках, так и на обычной клумбе в Твери.

ОДНОЛЕТНИКИ

Рассаду однолетников, особенно петунии, настурции, можно смело покупать в магазинах, даже не специализированных. Эти неприхотливые цветы приживутся и будут радовать вас, даже если условия для роста у них были не самые лучшие. Другой вопрос, не торопитесь из высаживать, пока не установится тепло. Ведь в наших климатических условиях большинство цветов выращивают рассадным способом. Посев начинается с конца февраля и продолжается до конца марта. Сроки посева зависят от вида однолетников. Но если мы покупаем в магазинах или садовых центрах цветущую рассаду, то важно понимать, что она нуждается в более-менее стабильной температуре воздуха, желательно, чтобы среднесуточная была не ниже 12 градусов.

Но в мае еще велика вероятность возвратных заморозков. Поэтому, если купили цветущие однолетники, которые планируете высадить в переносную тару, то пока лучше занести кашпо и ящики с ними в дом. На всякий случай. В грунт можно высевать холоднорастущие виды, прикрыв слоем лутрасила, который защитит посевы как от перегрева, так и от чрезмерного охлаждения. Единственное но - если майские морозы нагрянут и задержатся надолго, то взойдут цветы немного позже.

РОЗЫ

Саженцы роз не замерзнут, если их «соседи» по грядке уже выбросили листочки. Замерзают в первую очередь зеленые части растений. Одревесневшим стволикам и ветвям роз вреда от случайных заморозков не будет.

На заметку

На этой неделе в Твери на набережной Афанасия Никитина напротив домов № 24 и № 22, работает традиционная выставка – продажа рассады и посадочного материала. Участие в выставке принимают более 80 тверичан, ведущих личное подсобное хозяйство. Профессиональные и начинающие садоводы могут приобрести рассаду цветов, овощных культур, садовой земляники; саженцы плодовых деревьев; декоративные кустарники; комнатные растения. Выставка работает без выходных и праздничных дней с 08:00 до 16:00 вплоть до октября.

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