Ушибы и травмы у детей летом: что делать в домашних условиях и куда нужно обращаться ко врачу в Твери

Врачи рассказали, как действовать и куда звонить с Твери, если ребёнок получил травму. Фото: ПТО

Совсем скоро летние каникулы. От внештатных ситуаций никто не застрахован - ушибы, травмы у детей случаются в любое время года, но летом, особенно. Что делать в случае, если чадо неудачно упало, потянуло ногу и пр.

Врачи Детской областной клинической больницы подготовили и разместили на сайте медучреждения в соцсети памятку по оказанию первой доврачебной медицинской помощи в случае травм у детей.

-Какой бы незначительной не казалась травма, лучше всего не пренебрегать консультацией специалиста. Многие симптомы травм появляются через некоторое время и, нераспознанные вовремя, несут угрозу здоровью и жизни ребенка. При травме всегда существует опасность скрытого повреждения внутренних органов, для выявления которых без врачебного осмотра не обойтись. Не поддавайтесь уговорам ребенка отказаться от осмотра врача: на фоне стресса или из-за страха наказания ребенок может утаить симптомы или скрыть обстоятельства травмы – в этой ситуации разобраться и помочь сможет только грамотный специалист. Берегите здоровье! - советуют врачи Тверской ДОКБ.

Приём детей с лёгкими травмами ведётся в травмпунктах города, в более сложных ситуациях, дети принимаются круглосуточно , при обращении в приемное отделение детской областной клинической больницы (Тверь, ул.Степана Разина, 23). Телефон травмпункта ДОКБ: (4822) 55-16-53.

Травмпункт при 1-й городской больнице - (4822) 42-19-83

Травмпункт при 6-й городской больнице - (4822) 58-43-01

Травмпункт при 7-й городской больнице - (4822) 55-47-94

УШИБЫ

(в случаях более тяжелых травм, скорую помощь 911 необходимо вызвать незамедлительно)

К проявлениям ушиба относятся боль в месте нанесения удара, отек травмированного участка, болезненность при надавливании, нарушение движений в конечности, изменение цвета кожи.

Несмотря на довольно умеренные внешние проявления ушиба, этот вид травмы может скрывать тяжелое повреждение внутренних органов, например, печени, селезенки, почек или головного мозга, поэтому оказание первой помощи, пристальное наблюдение за состоянием ребенка в первые часы после травмы и экстренная госпитализация при появлении первых же подозрительных симптомов – совершеннонеобходимы.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Уложите ребёнка. Не молчите – разговаривайте с ним спокойным голосом, это снизит напряжение, успокоит пострадавшего, улучшит его самочувствие, а вам позволит вовремя обратить внимание на явления, которые не укладываются в понятие нормы.

Для снижения болевых ощущений, уменьшения отека и интенсивности кровоизлияния в ткани следует приложить холод (пузырь со льдом, бутылку с холодной водой и т.д.) непосредственно на место травмы.

Следите, чтобы холодный сосуд не слишком сильно давил на поврежденный участок – это причиняет ребенку лишнюю боль и дополнительные страдания.

Воздействие холода должно продолжаться не дольше 25-30 минут, после чего надо сделать 10-минутный перерыв и, при необходимости, снова воспользоваться холодом. Если травмирована конечность, полезно придать ей возвышенное положение (если речь идёт о руке, то положить руку на косыночную повязку).

При незначительных травмах конечностей и отсутствии признаков перелома можно обойтись без медицинской помощи, просто понаблюдав за поведением и состоянием ребенка в течение нескольких часов. Оказывая первую помощь при ушибах — нельзя растирать, массировать и согревать травмированный участок. При подозрении на перелом, травму головного мозга или внутренних органов – необходимо срочно обратиться за квалифицированно медицинской помощью.

Также, при подозрении на перелом - не кормите и не давайте пить ребёнку, так может потребоваться вправление перелома под наркозом.

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