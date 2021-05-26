Коронавирус в Твери, последние новости на 26 мая 2021: самые посещаемые пункты вакцинации в регионе и ещё 2,4 миллиарда рублей на здравоохранение

Статистика по коронавирусу в регионе обновляется каждые сутки. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 26 мая 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 41 713 случаев заражения COVID-19 (+77 за сутки).

Выздоровели 39 075 жителей региона (+46 за сутки).

Изолированы 1642 больных (+24).

Умерли 996 человек (+7 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 540 заболевших (+26 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район – 3030 (+9),

Ржев – 2288 (0),

Вышневолоцкий городской округ – 2215 (+6),

Калининский район – 1726 (+3),

Торжок – 1634 (+1),

Кимры – 1642 (+3),

Бологовский район – 1058 (+1).

Графика: Яндекс

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 127 099 человек – это 86,6% от общего количества вакцины, поступившей в регион. В федеральный регистр внесена информация о 119 895 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 54 прививочных пункта. К лету планируется открыть еще несколько. Кабинеты вакцинации также открывают в крупных торговых центрах Твери и отдалённых районах региона.

Согласно статистике, обнародованной правительством региона, в Твери наиболее активно вакцинация идет в Центре им. В.П. Аваева, где привито более 8600 человек, городской больнице №7 (свыше 7700 человек) и городской больнице №1 (свыше 6800 человек). В районах в тройке лидеров по количеству привитых жителей – Вышневолоцкая центральная районная больница (привито более 6200 человек), Калининская ЦРБ (более 5400 человек), Торжокская ЦРБ (более 5100 человек). Более чем на 2,4 млрд рублей увеличено финансирование госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» в 2021 году. Решение принято на заседании регионального правительства.

Дополнительные средства направят на финансирование фонда обязательного медицинского страхования, приобретение лекарственных препаратов для льготных категорий граждан и лечения коронавирусной инфекции, поставку оборудования и лекарств для борьбы с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения и информатизацию. Также средства предусмотрены на укрепление материально-технической базы инфекционных госпиталей, детских поликлиник и других учреждений здравоохранения.

Графика: ПТО

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