Что изменилось на экстрим-площадках Твери после гибели 16-летнего подростка на памп-трассе

А памп и нынче там... Фото: Степан КАМЕНЕВ

Две недели назад, 11 мая, в Твери рядом с заброшенным Центральным стадионом на так называемой памп-трассе погиб 16-летний парень. Мальчишка катался без шлема, разогнался, упал и ударился головой. По нашей информации, он получил открытую черепно-мозговую травму и умер на месте. Тема мгновенно стала резонансной. Многие тверичане после случившегося впервые услышали о таком месте для экстремалов.

«КП»-Тверь» побывала там сразу после трагедии и вернулась спустя некоторое время. Изменений никаких нет, на других экстрим-площадках тоже.

На злосчастной памп-трассе, состоящей из кочек и неровностей, уже ничто не говорит о произошедшем несчастном случае со смертельным исходом. 12 мая на том месте, где упал подросток-велосипедист, была огромная лужа крови.

Фото, сделанное сразу после трагедии 11 мая. Фото: Виктория ТУШКОВА

За 14 дней трассу никто не срыл экскаваторами. Но и обустраивать пока её не спешат. Наверное, она нужна как место происшествия...

Сигнальная лента, которой была целиком огорожена площадка для любителей адреналина, частично порвана. Либо либо ветром, либо приходившими кататься. Правда, свежих следов шин незаметно.

Предупреждение об опасности висит на деревьях, правила безопасности также прописаны на табличке у центрального входа на трассу. Существует она фактически нелегально уже около 15 лет, а занимаются ею энтузиасты.

На памп-трассе по-прежнему можно кататься. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Напомним, по факту гибели подростка СУ СК по Тверской области возбудило уголовное дело. Расследование продолжается. Пока ещё рано говорить даже о промежуточных итогах.

– Идёт предварительное расследование. Информацию дадим по его завершению, – обозначили в пресс-службе областного Следственного комитета.

Как рассказали «КП»-Тверь» в администрации Твери, в городе действуют три официальных места для катания на роликах, скейтах, самокатах и других видах транспорта. На следующий день после трагедии на памп-трассе мы проехались по всем точкам, чтобы посмотреть, как там обстоят дела с безопасностью, есть ли таблички с правилами поведения на таких объектах.

Правила поведения на штендере отсутствуют. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Тогда мы такого не обнаружили.

И, что особенно важно, во всех местах для катания покрытие просто асфальтовое. Если на таком упадёт неподготовленный велосипедист, наверняка получит травму.

Как и 14 дней назад, на набережной Афанасия Никитина в районе Петербургской заставы открывался прекрасный вид на Волгу, можно было посидеть на чистых скамеечках, но никаких предупреждений о правилах безопасного катания не появилось. Катайся без шлема. На свой страх и риск! Что, собственно, ежедневно и делают дети.

На набережной можно посидеть на лавочке, а можно попрыгать на скейте, например. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В «Южном» на скейт-площадке на Королёва как был закрашен хулиганами стенд с правилами поведения на площадке, так ничего и не поменялось. Навстречу мне ехал маленький мальчик на самокате без шлема.

Поломок нет, правил катания тоже... Фото: Степан КАМЕНЕВ

В парке Победы ситуация заслуживает отдельного рассказа. На стенде, где должны быть рекомендации для посетителей, по-прежнему зияет пустота. Все юные и возрастные экстремалы, которые были на площадке, решили, что шлем – это для трусов. Во всяком случае, с собой такую экипировку никто не взял.

Между тем, не хочется быть паникёром, но рампы (т.е. специальные конструкции для трюков. – Ред.) выглядят угрожающе. Это листовое железо, а каждый их острый угол перед склоном будто шепчет: «Я таю опасность! Не ударься виском или шеей!» Но это никого особенно не останавливает.

Ради любопытства подсел к одному из катающихся. На вид парню лет 13-14, колени в хорошей защите, голова открытая, во рту парогенератор. Неподалёку стоит самокат, сделанный специально для трюков.

В парке Победы предпочитают кататься без шлемов. Фото: Степан КАМЕНЕВ

– Дорого такие наколенники стоят? – спрашиваю у мальчика.

– 1800 рублей.

– А почему ты в таких мощных щитках на коленях, но без шлема?

– Шлем дома лежит. Я вообще из Москвы, а сюда приехал в гости к бабушке.

Может, перед друзьями неудобно в шлеме кататься, может, переходный возраст берёт своё… В общем, прыжки без шлемов не выглядят безобидно. При мне самокатчик споткнулся и упал. К счастью, на пятую точку.

К слову, 10 лет назад в сентябре на экстрим-площадке, которая располагалась на месте нынешней, разбился насмерть 25-летний парень, который выполнял трюк на велосипеде. Он решил «пофинтить» также без шлема.

На дворе конец мая, близятся школьные каникулы, ещё больше детей будут предоставлены сами себе. Понятно, что запретами сложно чего-то добиться. Но уж совсем махать рукой на безопасность, не повесив даже предупреждающие плакаты, – это неправильно.