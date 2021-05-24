Коронавирус в Твери, последние новости на 24 мая 2021: возвращение велопарада и новый авторский музей

Стимппанк-рыбы и динозавр на велосипеде, в нашем регионе не заскучаешь. Фото: VK/Музей забытых вещей и не только... г. Осташков/Тверской велопарад "Навстречу лету"/коллаж

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 24 мая 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 41 560 случаев заражения COVID-19 (+76 за сутки).

Выздоровели 38 986 жителей региона (+59 за сутки).

Изолированы 1587 больных (+17).

Умерли 987 человек (за прошедшие сутки летальных исходов не зафиксировано).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 486 заболевших (+21 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район – 3015 (+15),

Ржев – 2285 (новых случаев заражения не зафиксировано),

Вышневолоцкий городской округ – 2203 (+2),

Калининский район – 1722 (+2),

Торжок – 1629 (новых случаев заражения не зафиксировано),

Кимры – 1640 (+7),

Бологовский район – 1057 (+7).

Графика: Яндекс

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 126 118 человек – это 87,9 % от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 22 мая, привились 444 жителя региона. В федеральный регистр внесена информация о 118 852 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 54 прививочных пункта. К лету планируется открыть еще несколько. Кабинеты вакцинации также открывают в крупных торговых центрах Твери и отдалённых районах региона.

Меж тем, несмотря на то, что новых случаев заражения коронавирусом в сутки по-прежнему немало, в столице Верхневолжья после прошлогоднего перерыва вновь провели масштабный велопарад.

По предварительной оценке организаторов, в велопробеге "Навстречу лету" от площади Конституции в Заволжье до Городского сада через Новый мост поучаствовали около 1500 человек.

Среди них даже был замечен один динозавр...

Также 23 мая пришла весть, что в тверском крае появился необычный музей рыбы в стиле стимпанк. Его создал в Осташкове известный местный энтузиаст, собиратель интересных раритетных вещей Игорь Афанасенко.

Это не первый его авторский музей. Есть ещё "Музей забытых вещей".

Графика: ПТО

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