Коронавирус в Твери, последние новости на 24 мая 2021: возвращение велопарада и новый авторский музей

Стимппанк-рыбы и динозавр на велосипеде, в нашем регионе не заскучаешь. Фото: VK/Музей забытых вещей и не только... г. Осташков/Тверской велопарад "Навстречу лету"/коллаж
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 24 мая 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе выявили 41 560 случаев заражения COVID-19 (+76 за сутки).
Выздоровели 38 986 жителей региона (+59 за сутки).
Изолированы 1587 больных (+17).
Умерли 987 человек (за прошедшие сутки летальных исходов не зафиксировано).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 486 заболевших (+21 за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:
Конаковский район – 3015 (+15),
Ржев – 2285 (новых случаев заражения не зафиксировано),
Вышневолоцкий городской округ – 2203 (+2),
Калининский район – 1722 (+2),
Торжок – 1629 (новых случаев заражения не зафиксировано),
Кимры – 1640 (+7),
Бологовский район – 1057 (+7).
Графика: Яндекс
В Тверской области прививку от коронавируса сделали 126 118 человек – это 87,9 % от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 22 мая, привились 444 жителя региона. В федеральный регистр внесена информация о 118 852 вакцинированных гражданах.
В Верхневолжье в настоящее время развернуто 54 прививочных пункта. К лету планируется открыть еще несколько. Кабинеты вакцинации также открывают в крупных торговых центрах Твери и отдалённых районах региона.
Меж тем, несмотря на то, что новых случаев заражения коронавирусом в сутки по-прежнему немало, в столице Верхневолжья после прошлогоднего перерыва вновь провели масштабный велопарад.
По предварительной оценке организаторов, в велопробеге "Навстречу лету" от площади Конституции в Заволжье до Городского сада через Новый мост поучаствовали около 1500 человек.
Среди них даже был замечен один динозавр...
Также 23 мая пришла весть, что в тверском крае появился необычный музей рыбы в стиле стимпанк. Его создал в Осташкове известный местный энтузиаст, собиратель интересных раритетных вещей Игорь Афанасенко.
Это не первый его авторский музей. Есть ещё "Музей забытых вещей".
Графика: ПТО
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