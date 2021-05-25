Коронавирус в Твери, последние новости на 25 мая 2021: жители региона смогут пройти бесплатное медицинское обследование

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 25 мая 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе выявили 41 636 случаев заражения COVID-19 (+76 за сутки).
Выздоровели 39 029 жителей региона (+43 за сутки).
Изолированы 1587 1618 больных (+31).
Умерли 989 человек (+2 за сутки).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 514 заболевших (+24 за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:
Конаковский район – 3021 (+6),
Ржев – 2288 (+3),
Вышневолоцкий городской округ – 2209 (+6),
Калининский район – 1723 (+1),
Торжок – 1633 (+4),
Кимры – 1639 (+1),
Бологовский район – 1057 (новых случаев не выявлено).
Графика: Яндекс.
В Тверской области прививку сделал 126 321 человек – это 88% от общего количества вакцины, поступившей в регион. В федеральный регистр внесена информация о 119 001 вакцинированном гражданине.
В Верхневолжье в настоящее время развернуто 54 прививочных пункта. К лету планируется открыть еще несколько. Кабинеты вакцинации также открывают в крупных торговых центрах Твери и отдалённых районах региона.
24 мая в Тверском областном перинатальном центре им. Бакуниной стартовала «Неделя здоровья».
В течение пяти дней каждый желающий может пройти бесплатную медицинскую диагностику.
В обследование входит биохимический анализ крови по 15 показателям, электрокардиограмма, измерение силы рук, антропометрия, а также анкетирование на наличие факторов риска развития неинфекционных заболеваний. Результаты направят лично пациенту.
Записаться на обследование можно с 8:30 до 11:00 по телефону: (4822) 36-90-02.
Графика: ПТО.
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