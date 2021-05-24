Парламент Тверской области внес изменения в бюджет и ряд других региональных законов

На заседании. Фото: ЗСТО

В двух чтениях Законодательное Собрание Тверской области приняло изменения в закон «Об областном бюджете Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Документ предусматривает увеличение бюджетных назначений для внедрения новой транспортной модели на территории Ржевского, Старицкого, Кимрского и Зубцовского районов. Так, в 2021 году планируется увеличить финансирование на сумму 220 миллионов, в 2022 году – почти на 613 миллионов в 2023 году – на 622 миллиона рублей.

- Это во многом уникальный проект, который был отмечен и в Совете Федерации во время отчета руководителя госкорпорации «Внешэкономбанк», которая помогает развивать проект. Благодаря четкой и понятной позиции губернатора Тверской области Игоря Михайловича Рудени, реализация транспортной модели в нашем регионе в целом положительно оценена на федеральном уровне. Могу сказать, что во всех муниципалитетах, которые входят в Ржевскую, Старицкую, Кимрскую и Зубцовскую агломерации, реформу ждут, поскольку люди понимают, что это четкое, стабильное, устойчивое транспортное обслуживание с использованием современных и комфортных транспортных средств- подчеркнул, комментируя решение депутатов, тверской сенатор Андрей Епишин.

Увеличено финансирование на работы по ликвидации свалки на 13-м километре Бежецкого шоссе в рамках реализации регионального проекта «Оздоровления Волги» национального проекта «Экология». В 2023 году на эти цели дополнительно выделят почти 268 миллионов рублей.

- Это инициатива губернатора Тверской области и она была единогласно поддержана депутатами. Серьезное финансирование, которое идет из федерального центра, а это 97% от суммы, превышающей три миллиарда рублей и средства, выделяемые областным бюджетом, позволят начать работы уже в текущем году, - отметил Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

Также, депутаты одобрили инициированные Избирательной комиссией Тверской области изменения в законы «О местном референдуме в Тверской области» и «О референдуме Тверской области», а именно, в части проведения референдума при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, организации голосования по решению организующей выборы комиссии в течение нескольких дней подряд, а также изменениями в части изготовления и оформления подписного листа для сбора подписей участников референдума в поддержку инициативы проведения референдума.

Кроме того, изменения в закон «О референдуме Тверской области» вводят возможность проголосовать вне помещения для голосования с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Таким образом, вносимые в законы изменения предлагают корректировки, приводящие региональное законодательство в соответствие с федеральным избирательным законодательством. Рассмотрев оба документа, Законодательное Собрание приняло их в первом чтении. Также необходимостью приведения в соответствие с федеральным законодательством обусловлено внесение изменений в Избирательный кодекс Тверской области. Соответствующий закон областной парламент принял во втором, окончательном чтении.

- С точки зрения законодательства область полностью готова к тем серьёзным выборам, которые будут в этом году. Это и выборы высшего должностного лица, губернатора Тверской области, и выборы депутатов Законодательного Собрания Тверской области-подчеркнул Сергей Голубев.