Навстречу лету на велосипедах по Твери проехали не меньше 1500 человек

Сначала ехать было как-то неудобно, уж слишком много велосипедистов собралось. Фото: VK/Тверской велопарад "Навстречу лету"/Павел Гунов

В Тверь вернулся майский велопарад "Навстречу лету". В прошлом году масштабный велопроезд по Твери пришлось отменить из-за начавшейся пандемии, но в этот раз велолюбители все же массово оседлали своих двухколесных "коней". Это произошло сегодня, 23 мая.

Напомним, что организует этот грандиозный велопарад клуб "ВелоТверь" при поддержке горадминистрации.

Сегодня сотни велолюбителей стартовали от сквера Вагоностроителей на площади Конституции, где с 10:00 шёл сбор участников.

Позже внушительная велоколонна растянулась по набережной Афанасия Никитина, проехала по Новому мосту, Тверскому проспекту, свернула на улицу Советскую и финишировала по пути к лету в городском саду. Там были соревнования по велотриалу, спринту и детские заезды.

Велосипедисты вольготно пронеслись по Новому мосту. Фото: VK/Тверской велопарад "Навстречу лету"/Александр Яковлев

На этом маршруте временно перекрывалось движение автомобилей.

Большинство участников велопарада были одеты, как обычные велолюбители, некоторые нацепили специальные велокостюмы, а отдельные индивидуумы вновь, как это было и в 2019 году, принарядись по-карнавальному.

Среди велосипедистов был замечен человек в тюремной робе, была девушка-арбуз, парень в наряде пионера, некто частично перевоплотился в Микки Мауса, но больше всех все же выделялся динозавр на байке. Эх, ему б мамонта еще в придачу...

В этот день велосипед оседлал даже динозавр. Фото: VK/Тверской велопарад "Навстречу лету"/Валерий Костарев

Все эти люди приняли участие в конкурсе в горсаду, а победители получили призы от спонсоров.

Также интересно, что некоторые присоединились к велопробегу на появившихся в нашем городе недавно зеленых велосипедах велошеринга. Об этом явлении в Твери читайте здесь.

- Всего по предварительной оценке в этом велопараде поучаствовали около 1500 человек, не меньше, - рассказала "КП"-Тверь" президент общественной организации "Клуб "ВелоТверь" Ольга Донскова. - Надо сказать, что в 2019 году людей было, мне кажется, примерно столько же. А вообще такие масштабные велопарады проводятся в нашем городе с 2009 года.

Ольга также с удовольствием отметила, что в Твери растет количество велолюбителей:

- Это видно невооруженным глазом, если выйти вечером, можно убедиться, как много людей разных возрастов катаются.

При этом она посетовала на то, что условия для велоезды в городе, мягко сказать, не очень.

- К сожалению в городе, есть проблема с велодорожками. Их не прибавляется, а старые только стираются. К примеру, исчезли разметки на улице Вагжанова и от ТЦ "Семь морей" до площади Капошвара. Не знаю, с чем это связано. Администрация города пока не сообщала, в чём дело.

Но сегодня велосипедистам ничто не мешало. Они вольготно ехали по перекрытым дорогам города.

И, заметьте, ни один человек и ни один велосипед не пострадал.