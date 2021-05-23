Коронавирус в Твери, последние новости на 23 мая 2021: масштабный «Контроль трезвости» и крупный пожар в ангаре на Плеханова

В Тверской области продолжают бороться с коронавирусом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 23 мая 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 41 484 случая COVID-19 (+78 за сутки).

Выздоровели 38 927 жителей региона (+57 за сутки).

Изолированы 1570 больных (+15).

Умерли 987 человек (+6).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 465 заболевших (+22 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район – 3010 (+12),

Ржев – 2285 (+7),

Вышневолоцкий городской округ – 2201 (+4),

Калининский район – 1720 (+1),

Торжок – 1633 (+5),

Кимры – 1633 (+5),

Бологовский район – 1050 (+1).

Графика: Яндекс.

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 125 674 человека – это 87,5% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, привит 1181 человек. В федеральный регистр внесена информация о 118 358 вакцинированных.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 54 прививочных пункта. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады. Делать прививки начали также в крупных ТЦ и отдалённых районах.

Как рассказали в пресс-службе областного ГИБДД, на выходных, 22 и 23 мая, на дорогах региона проводят масштабные мероприятия по контролю за соблюдением правил дорожного движения. Нарушителей будут не только предупреждать об ответственности, но и наказывать рублём.

В том числе, на дорогах будут ловить любителей выпить и сесть за руль в рамках рейда «Контроль трезвости».

Все меры принимают в рамках Шестой Глобальной недели безопасности дорожного движения.

И ещё об опасностях и борьбе с ними.

В Твери произошёл крупный пожар на Плеханова, 55, в «Соминке». Горело 450 квадратных метров промышленного ангара. Эвакуировали 50 человек. О ЧП стало известно около 20:00.

В 22:06 ликвидировали открытое горение. На месте работали шесть ПЧ МЧС. Пожару присвоили второй номер сложности.

Что горело, и нанесён ли вред окружающей среде – ещё предстоит выяснить.

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