Коронавирус в Твери, последние новости на 23 мая 2021: масштабный «Контроль трезвости» и крупный пожар в ангаре на Плеханова

В Тверской области продолжают бороться с коронавирусом.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 23 мая 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе выявили 41 484 случая COVID-19 (+78 за сутки).
Выздоровели 38 927 жителей региона (+57 за сутки).
Изолированы 1570 больных (+15).
Умерли 987 человек (+6).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 465 заболевших (+22 за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:
Конаковский район – 3010 (+12),
Ржев – 2285 (+7),
Вышневолоцкий городской округ – 2201 (+4),
Калининский район – 1720 (+1),
Торжок – 1633 (+5),
Кимры – 1633 (+5),
Бологовский район – 1050 (+1).
Графика: Яндекс.
В Тверской области прививку от коронавируса сделали 125 674 человека – это 87,5% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, привит 1181 человек. В федеральный регистр внесена информация о 118 358 вакцинированных.
В Верхневолжье в настоящее время развернуто 54 прививочных пункта. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады. Делать прививки начали также в крупных ТЦ и отдалённых районах.
Как рассказали в пресс-службе областного ГИБДД, на выходных, 22 и 23 мая, на дорогах региона проводят масштабные мероприятия по контролю за соблюдением правил дорожного движения. Нарушителей будут не только предупреждать об ответственности, но и наказывать рублём.
В том числе, на дорогах будут ловить любителей выпить и сесть за руль в рамках рейда «Контроль трезвости».
Все меры принимают в рамках Шестой Глобальной недели безопасности дорожного движения.
И ещё об опасностях и борьбе с ними.
В Твери произошёл крупный пожар на Плеханова, 55, в «Соминке». Горело 450 квадратных метров промышленного ангара. Эвакуировали 50 человек. О ЧП стало известно около 20:00.
В 22:06 ликвидировали открытое горение. На месте работали шесть ПЧ МЧС. Пожару присвоили второй номер сложности.
Что горело, и нанесён ли вред окружающей среде – ещё предстоит выяснить.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Графика: ПТО.