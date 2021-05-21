«Преклонить колено»: Выпускники Тверской кадетской роты на последнем звонке попрощались со своим знаменем

Кульминацией последнего звонка для выпускников Тверской кадетской роты школы №16 стал вынос и прощание со знаменем. Фото: Александр ЖМУЛИН

Утром 21 мая в Твери под набухающим дождиком небом на площадки у стелы «Город воинской славы» на свой последний звонок выстроились в две шеренги выпускники Тверской кадетской роты средней школы №16. Сбоку волновались родители, а из больших динамиков летела песня со словами: Школьные годы чудесные, С дружбою, с книгою, с песнею, Как они быстро летят! Их не воротишь назад…

Сегодня в нашем регионе проходят последние звонки. Выпускников Тверской кадетской роты приехал поздравить с окончанием школы губернатор Игорь Руденя.

- Сегодня у вас особенный день. Вы прощаетесь со школой и со знаменем Тверской кадетской роты. Это важное событие, которое останется в вашей памяти и в ваших сердцах на всю жизнь, проходит у стелы «Город воинской славы». Убежден, что каждый из вас в эти минуты по-особому чувствует неразрывную связь поколений. Вам предстоит продолжить дело сынов и дочерей нашего Отечества, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. Самое главное – смело идите к своей цели, достигайте новых высот, - обратился к кадетам глава региона.

Фото с губернатором (в центре в синем костюме) на память. Фото: Александр ЖМУЛИН

Затем с добрыми напутствиями к ребятам обратился и директор школы №16 Олег Платонов.

И тут произошло ожидаемое и обещанное губернатором награждение. Речь идёт о Золушке тверского парада Победы (кадеты участвовали в нём), той самой потерявшей по ходу ботинок, но стойко продолжившей маршировать в носке Анастасии Шендерук.

Она вообще стала героиней последнего звонка. Губернатор вместе с ней даже цветы к стеле возложил. На этот раз обошлось. Анастасия поднялась по ступенькам к стеле в обоих ботинках.

Случай же на параде она чуть позже прокомментировала окружившим её журналистам кратко:

- Когда это случилось, я решила, что несмотря ни на что, нужно идти вперед, строй покидать было нельзя. Вот и всё.

После возложения цветов состоялась прощание выпускников со знаменем роты.

- Колени преклонить, головные уборы снять! - раздалась громкая команда.

Ребята последний раз преклонили колени перед родным знаменем.

А затем зазвенел последний звонок. Всё. Надо идти вперёд.

После официальной части в толпе школьников и их родителей я поймал двух статных высоких кадетов - Александра Конина из 11 «А» класса (профиль «Лесное хозяйство») в зеленой форме и Александра Машкова из 11 «Б» класса (профиль «Следственное дело») в тёмно-синей.

Два кадета - два Александра. Фото: Александр ЖМУЛИН

Первый Александр рассказал, что у него есть два варианта дальнейшего пути:

- Хочу поступать в московские вузы либо по специальности «Управление космическими аппаратами», либо на «Лесное дело».

Интересный разброс - природа и космос.

Второй Александр сообщил, что в следователи идти не собирается:

- Я хочу поступать в нашу тверскую Военную академию Воздушно-космической обороны имени Жукова.

При этом его стать прекрасно подходит для президентской роты…Тут я прям в точку попал.

- Да, есть такое. Я этому тоже был бы рад, хотелось бы, чтобы в знаменную группу взяли, - загадочно согласился юноша.

Оба выпускника сказали, что испытывают сейчас смешанные чувства, но преобладает всё же радость.

Что ж, пожелаем им и их товарищам успехов в учебе и на дальнейшем пути во взрослой жизни.

Не теряйте ботинки, ребята!

СПРАВКА КП

Праздничные мероприятия для 11-х классов состоятся в 373 школах и гимназиях Тверской области. Для выпускников 9-х классов - в 437 образовательных организациях региона.

Всего в 2021 году в Верхневолжье школы оканчивают 5594 одиннадцатиклассников и 12198 девятиклассников.

По предварительным данным, медали «За особые успехи в учении» планируется вручить 725 одиннадцатиклассникам.