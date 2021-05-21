История про Золушку из Твери со счастливым концом: губернатор отблагодарил курсантку, потерявшую ботинок на параде Победы

Анастасия Шендерук получила благодарность от Игоря Рудени и вместе с ним возложила цветы Фото: из архива Анастасии Шендерук, ПТО

Слава настигла 18-летнюю курсантку кадетского класса школы № 16 в Твери Анастасию Шендерук внезапно и, можно сказать, неожиданно.

Прямо посреди Советской площади 9 мая во время парада, напротив трибуны для почетных гостей, когда она лихо чеканила шаг в составе роты одноклассников, с ее ноги свалился ботинок.

Плохо зашнурованный, он предательских слетел с ноги, и, описав небольшой кульбит в воздухе, приземлился на асфальт... А тут: толпа народа, на трибуне ветераны, почетные гости, губернатор. Но девушка не растерялась - прошла без ботинка целый квартал, проявила выдержку и юмор - сфотографировалась потом без ботинка после парада.

Такой отважный поступок не остался без внимания руководства региона - губернатор Игорь Руденя сказал, что девочку наградит. И наградил.

21 мая на последнем звонке Тверской кадетской роты глава региона Игорь Руденя вручил девушке, которая маршировала без ботинка, областную награду – Благодарность Губернатора Тверской области за примерное соблюдение строевой дисциплины, проявленные выдержку и самообладание. И не только. Настя шла по правую руку от губернатора на кадетском Последнем звонке при возложении цветов у стелы "Город воинской славы", потеснив первых лиц региона.

В общем, история про Золушку со счастливым концом! Кстати, Настя готовится к поступлению в столичные вузы. Уверены, такой пиар, ей очень поможет.

Кстати, на возложение цветов Настя башмаки не надела, а была в туфлях на низком каблуке - так надежнее.