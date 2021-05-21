Коронавирус в Твери, последние новости на 21 мая 2021: патриотический парк, три вакцины от COVID-19 и повторная прививка губернатора

Здание в мультимедийном парке в Твери уже нарисовали дизайнеры. Графика и фото: ПТО
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 21 мая 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе выявили 41 330 случаев заражения COVID-19 (+77 за сутки).
Выздоровели 38 815 жителей региона (+52 за сутки).
Изолированы 1538 больных (+17).
Умерли 977 человек (+7).
Графика: Яндекс
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 416 заболевших (+29 за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:
Конаковский район - 2991 (0),
Ржев - 2275 (+6),
Вышневолоцкий городской округ - 2196 (+6),
Калининский район - 1716 (+4),
Торжок - 1625 (+1),
Кимры - 1625 (+2),
Бологовский район - 1046 (0)
В Тверской области прививку от коронавируса сделал 123 361 человек – это 84% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день привито 1208 человек. В федеральный регистр внесена информация о 116 265 вакцинированных гражданах.
В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.
Самым интересным инфоповодом дня минувшего стало традиционное телевыступление губернатора Игоря Рудени. Он поделился со зрителями впечатлениями от поездки в Калязин, из которой вернулся прямо перед эфиром. Там он посещал знаменитую колокольню, которую сейчас реставрируют и зарыблял Волгу стерлядью.
В прямом эфире губернатор традиционно раскрыл несколько инсайдов. Так, он заявил, что на месте старого троллейбусного парка на набережной реки Лазури в Твери планируется построить патриотический парк. «Россия – Моя история» - таково название этого мультимедийного проекта.
- Планируем, что там будут созданы несколько мультимедийных тематических зон – это история России, Тверской области, отдельных муниципалитетов нашего региона, - поделился со зрителями Игорь Руденя.
Среди прочего, говорили и о коронавирусе. В Тверской области стала доступна запись на вакцинацию от ковида с выбором одного из трёх вариантов вакцины.
- В регионе можно сделать прививку от коронавируса не только «Спутником V», но и вакциной "ЭпиВакКорона", и вакциной "КовиВак, - заверил губернатор.
Напомним, что вакцина "ЭпиВакКорона" разработана ГНЦ "Вектор", а "КовиВак" - Центром имени Чумакова Российской Академии Наук. Ранее в Тверской области от ковида прививали только «Спутником V», созданном научно-исследовательским центром имени Гамалеи.
Губернатор сообщил, что сделал повторную прививку против коронавируса, так как с момента первой вакцинации прошло уже больше полугода. Он также призвал жителей региона активнее посещать прививочные пункты.
В Тверской области на сегодняшний день прививку сделали 20,6% населения, подлежащего вакцинации. Что до выпускных в школах, которые вот-вот, - то губернатор заверил выпускников, что праздники в школах состояться, но со строгим соблюдением мер безопасности.
Графика: ПТО
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