Коронавирус в Твери, последние новости на 21 мая 2021: патриотический парк, три вакцины от COVID-19 и повторная прививка губернатора

Здание в мультимедийном парке в Твери уже нарисовали дизайнеры. Графика и фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 21 мая 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 41 330 случаев заражения COVID-19 (+77 за сутки).

Выздоровели 38 815 жителей региона (+52 за сутки).

Изолированы 1538 больных (+17).

Умерли 977 человек (+7).

Графика: Яндекс

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 416 заболевших (+29 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район - 2991 (0),

Ржев - 2275 (+6),

Вышневолоцкий городской округ - 2196 (+6),

Калининский район - 1716 (+4),

Торжок - 1625 (+1),

Кимры - 1625 (+2),

Бологовский район - 1046 (0)

В Тверской области прививку от коронавируса сделал 123 361 человек – это 84% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день привито 1208 человек. В федеральный регистр внесена информация о 116 265 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

Самым интересным инфоповодом дня минувшего стало традиционное телевыступление губернатора Игоря Рудени. Он поделился со зрителями впечатлениями от поездки в Калязин, из которой вернулся прямо перед эфиром. Там он посещал знаменитую колокольню, которую сейчас реставрируют и зарыблял Волгу стерлядью.

В прямом эфире губернатор традиционно раскрыл несколько инсайдов. Так, он заявил, что на месте старого троллейбусного парка на набережной реки Лазури в Твери планируется построить патриотический парк. «Россия – Моя история» - таково название этого мультимедийного проекта.

- Планируем, что там будут созданы несколько мультимедийных тематических зон – это история России, Тверской области, отдельных муниципалитетов нашего региона, - поделился со зрителями Игорь Руденя.

Среди прочего, говорили и о коронавирусе. В Тверской области стала доступна запись на вакцинацию от ковида с выбором одного из трёх вариантов вакцины.

- В регионе можно сделать прививку от коронавируса не только «Спутником V», но и вакциной "ЭпиВакКорона", и вакциной "КовиВак, - заверил губернатор.

Напомним, что вакцина "ЭпиВакКорона" разработана ГНЦ "Вектор", а "КовиВак" - Центром имени Чумакова Российской Академии Наук. Ранее в Тверской области от ковида прививали только «Спутником V», созданном научно-исследовательским центром имени Гамалеи.

Губернатор сообщил, что сделал повторную прививку против коронавируса, так как с момента первой вакцинации прошло уже больше полугода. Он также призвал жителей региона активнее посещать прививочные пункты.

В Тверской области на сегодняшний день прививку сделали 20,6% населения, подлежащего вакцинации. Что до выпускных в школах, которые вот-вот, - то губернатор заверил выпускников, что праздники в школах состояться, но со строгим соблюдением мер безопасности.

Графика: ПТО

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