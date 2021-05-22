Коронавирус в Твери, последние новости на 22 мая 2021: стадион за 618 миллионов рублей и 270 гектаров лесного фонда

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 22 мая 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 41 406 случаев заражения COVID-19 (+76 за сутки).

Выздоровели 38 870 жителей региона (+55 за сутки).

Изолированы 1555 больных (+13).

Умерли 981человек (+4).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 443 заболевших (+27 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район - 2998 (+7),

Ржев - 2278 (+3),

Вышневолоцкий городской округ - 2197 (+1),

Калининский район - 1719 (+3),

Торжок - 1628 (+3),

Кимры - 1628 (+3),

Бологовский район - 1049 (+3)

Графика: Яндекс

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 124 493 человека – это 86,7% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, привито 1 132 человека. В федеральный регистр внесена информация о 117 354 вакцинированном гражданине.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 54 прививочных пункта. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

Обсуждение строительства крытого футбольного манежа проходило на заседании президиума правительства Тверской области в пятницу, 21 мая.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, футбольный манеж построят в рамках адресной региональной инвестпрограммы на 2021–2023 гг. Спортивное сооружение будет расположено в микрорайоне «Соминка» Заволжского района Твери. В манеже расположится футбольное поле с искусственным газоном, и трибуна на 200 мест. А в 2-этажной пристройке разместятся тренировочные залы, душевые, медкабинет и пр. В манеже будут тренироваться футболисты Спортшколы олимпийского резерва, предполагается, что там же будут проводиться различные соревнования. Стала известна и стоимость проекта - почти 618 тыс. рублей.

Более 270 гектаров земель в Торопецком и Бежецком районах, а также в Молоковском муниципальном округе переведут в земли лесного фонда. Вопросы рассмотрены 21 мая на заседании Межведомственной комиссии по земельным отношениям. В лесной фонд будут переведены 15 участков из земель сельхозназначения и земель запаса.

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