Как будет выглядеть патриотический парк «Россия - моя история» в центре Твери и что происходит на стройплощадке

Проект парка и стройплощадка в Твери. Фото: ПТО; VK/Тверь ВКонтакте/ Дмитрий Смирнов

Не успел губернатор Игорь Руденя проанонсировать «в телевизоре» 20 мая строительство мультимедийного парка «Россия - моя история» на месте бывшего троллейбусного парка на набережной реки Лазури, а работа на стройплощадке, оказывается, уже кипит.

Мы приехали и посмотрели... Экскаватор крушит старые постройки, там, где стояли троллейбусы, горы бетонных обломков, кирпичей, какой-то арматуры. На территорию вход закрыт. Но видно - взялись бойко. Фото и видео со стройки так же опубликованы в группе «Тверь ВКонтакте».

Мультимедийный парк патриотической направленности должен быть построен и открыт к сентябрю 2021 года. По мысли устроителей- это будет что-то типа краеведческого музея.

- Планируем, что там будут созданы несколько мультимедийных тематических зон – это история России, Тверской области, отдельных муниципалитетов нашего региона, - поделился со телезрителями Игорь Руденя.

Распространённые в СМИ первоначальные эскизы павильона парка напоминали постройки парка «Зарядье», что рядом с Кремлем. Футуристично и фантастично. Потом был обнародован другой эскиз - больше напоминающий павильон выставки достижений народного хозяйства. Суровый реализм. Ну что ж, поживём-увидим.

Возникает резонный вопрос: а куда делись троллейбусы, находившиеся в парке. Что будет с неплохим музеем тверского горэлектротранспорта, которым так гордилось руководство этого предприятия Там, действительно, были раритетные фото и экспонаты, касающиеся истории общественного транспорта Твери.

Как удалось выяснить «КП»-Тверь», музей нынче законсервирован и находится в там же - в корпусе на стройплощадке.

Куда его денут? Пока неизвестно. Возможно, передадут в горадминистрацию. А все имущество троллейбусного парка решением гордумы передано на баланс области, так что оно в ведении регионального Минимущества.

Получится ли у властей осуществить этот проект, увидим и оценим к сентябрю.

СПРАВКА «КП»

Парк «Россия — Моя история» — современный мультимедийный комплекс, в котором с помощью новых технологий будет представлена вся история страны с древнейших времён до наших дней. В настоящее время подобные проекты реализованы в 23 городах России, в Центральном федеральном округе — только в Москве.

В Тверской области к созданию уникального контента о Верхневолжье привлекут историков, краеведов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Фасад мультимедийного патриотического парка в Твери. Графика: ПТО

Ворота, ведущие на территорию парка. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Горы строительного мусора от старых построек за деревьями. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА