В Тверской области сторожевой аист отбил у ястреба курицу своих спасителей

В Тверской области живёт сторожевой аист, защищающих кур. Фото: группа в ВК/Реабилитационный центр диких животных "Ромашка".

Специалисты центра реабилитации зверей, который располагается в 200 километрах от Москвы и в 160 километрах от Твери, рассказали в соцсетях историю своего сторожевого аиста, который отбил их курицу у напавшего на неё ястреба.

Птица попала к биологам 10 лет назад, её выходили, и теперь благодарный обитатель помогает другим питомцам.

В 2011 году какой-то злодей подстрелил абсолютно не охотничью птицу. Аист лишился крыла. Какое-то время жил на воле, пока рана не загноилась. От отчаяния пернатый вышел к людям, где его подобрали добрые пенсионеры. Они обработали рану, накормили птицу и передали в реабилитационный центр.

Специалисты начали ухаживать за птицей, разместив новоприбывшего в курятник. Разные виды не только не начали конфликтовать, но и поддерживают друг друга. Однажды аист спас одну из несушек от нападения хищника.

– Рано утром нас разбудил переполох в благородном семействе, кудахтали куры, и ещё из выгула доносились какие-то непонятные звуки. Выбежав на улицу, мы увидели ястреба, сидящего верхом на курице, и нашего аиста, нападающего на тетеревятника, этакая куча-мала, – рассказали в своём посте в социальных сетях работники центра «Ромашка». - Мы вбежали в загон и выловили разбойника, который не успел прикончить курицу по причине защищающего её аиста. Ястреба мы потом отвезли подальше от населенных мест, ну а аиста стали считать настоящим героем.

У аиста и кур настоящая дружба. Фото: группа в ВК/Реабилитационный центр диких животных "Ромашка".

Сверху вольер сеткой не затянут, и ястребы-тетеревятники могут нападать на домашнюю птицу. Но аист стал их стражем. Он стоит на выгуле и внимательно смотрит в небо. Если приближается опасность, предупреждает кур, стуча клювом.

Зимой белокрылый ловит в курятнике крыс, посягающих на яйца. С задачей справляется не хуже кота, ведь грызуны входят в рацион аистов.

Куры в благодарность постоянно рыхлят подстилку в курятнике, делая её мягкой, чтобы не промерзала даже в сильные морозы. Поэтому ноги у аиста всегда в тепле. Также аист кушает зимой вместе с курами мешанку (специальный влажный корм для кур. – Ред.).

Вот так парадоксальное соседство идёт на пользу и одним, и другим! Биологи называют аиста «настоящим пастухом».

В центре «Ромашка» спасают не только птиц, но и самых разных животных: рысей, норок, хорьков, куниц. Им помогают восстановиться и отпускают в дикую природу. Но не в случае с аистом: птица с одним крылом не сможет выжить в дикой среде. Зато среди людей и кур он стал настоящим сторожевым аистом.