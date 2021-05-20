Любовь, дружба и вампиризм: В интернете появился сериал «Пищеблок», часть ключевых сцен которого сняли в Твери

Действие романа и сериала происходит в пионерском лагере «Буревестник» (уже ироничный намёк на жуть). Фото: КиноПоиск HD/Youtube/скриншот

СССР, пионерлагерь, беззаботные подростки, первая влюбленность, подозрительные взрослые и… вампиры. Всё это есть в мистическом сериале «Пищеблок», созданном по роману одного из самых заметных и талантливых русских писателей современности Алексея Иванова. Что примечательно, часть сериала снималась в Твери прошлым летом.

В новом сериальном творении можно увидеть родные и узнаваемые локации Московского и Пролетарского районов.

- Такие масштабные и многодневные съемки - редкость, очень сложные съемки были, - прокомментировала свидетель и участник съемочного процесса, ответственная за кастинг массовки в Твери Маргарита Тощакова. - Начиная от утверждения актеров массовых сцен до самого съемочного процесса. Чтобы утвердить один отряд, нужно было выслать 50 детей, из которых выбирали только 20.

В сериале задействовано много молодых и пока неизвестных актеров, но есть и такие мастера-лицедеи, как Сергей Шакуров и Тимофей Трибунцев. Также одни из главных ролей исполнили знаменитые Николай Фоменко и Ирина Пегова.

Снял сериал режиссер Святослав Подгаевский, который известен по нескольким российским фильмам в жанре хоррор: «Русалка. Озеро мертвых», «Невеста», «Пиковая дама: Черный обряд» и «Яга. Кошмар темного леса».

Действие романа и сериала происходит во время Олимпиады 1980 года в пионерском лагере «Буревестник» (уже ироничный намёк на жуть) на берегу Волги. Сюжет описывать не будем, но он весьма острый и местами леденящий кровь.

- На первый взгляд «Пищеблок» - это образцовая пионерская история… Пищеблок - это не глумёж над советским строем, это не постмодернистский фарш и не жанровое произведение. Это очень светлый и радостный роман. Это роман о том, что государственная идеология (пусть она и создана с ориентацией на идеал) всё равно вещь мертвая, её представляют вампиры, а любовь и дружба - это всегда вещи живые. И в этом конфликте заключён основной смысл романа, - так о своем творении высказался в сети писатель Алексей Иванов.

Удалось ли передать этот смысл создателям сериала, пока не ясно. Смотрите - и обрящете.

Но уже можно судить о реакции зрителей первых серий. Средняя оценка - 7,2. Неплохо, надо сказать.

Меж тем Маргарита Тощакова набирает людей для съемок в нашем регионе в массовках фильмов «Русский крест» и «Счастье Серафимы». Если интересно, смотрите информацию на её странице в соцсети.