На Тверь надвигаются прохлада и освежающий дождь

Пора готовить зонтики! В выходные стоит ждать дождь. Фото: Степан КАМЕНЕВ

На этой неделе в западных районах Твери уже прошли дожди с грозами, а к областному центру атлантический циклон подберётся только к нерабочим дням. Твери такой «душ» не помешает: с понедельника по среду было непривычно жарко, во вторник, 18 мая, даже был побит 115-летний рекорд в +30 – воздух прогрелся до +31. Кроме того, было очень сухо и ветрено.

Людям с заболеваниями дыхательных путей, в частности астматикам, жилось некомфортно. Но уже в пятницу местами возможны дожди.

– В наш регион из Европы уже прорвался сырой прохладный и влажный воздух. Температура уйдёт в климатические рамки. В пятницу, 21 мая, днём будет +16, в первой половине дня осадки, но всё равно местами, ночью +8, – прогнозирует доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. – Ветер будет 5-6 м/с. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

В субботу приятный день. Переменная облачность, утром и днём будет ясная погода. Температура +18, на солнце даже больше. Так что вполне себе, кто хочет – сможет позагорать. Преимущественно без осадков, ветер юго-западный. Давление – 748.

– В воскресенье придёт очередной атмосферный фронт. Осадки будут уже ощутимые, но без грозы. Вечером должно проясниться. Ветер южный, 5-6 м/с, – поясняет Наталья Евгеньевна.

По ночам температура воздуха будет +8…+9. На следующей неделе в Твери и области может установиться дождливая погода.

– В понедельник, 24 мая, с утра солнце, а потом из-за прохождения атмосферного фронта местами осадки и грозы, +17 градусов, – продолжает рассказ Наталья Сердитова. – Ветер юго-западный, западный, 4 м/с. Порывы перед грозой могут быть и до 20 м/с. Давление уже 750 миллиметров ртутного столба.

Вторник, 25 мая, пока ожидается без осадков, переменная облачность, +19, а на солнце и +20. Ночью уже +13, – пояснил наш эксперт.

Пока не начались затяжные дожди, нужно ловить момент! Если загорать и жарить шашлыки – подойдёт суббота, 22 мая.