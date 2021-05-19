В Тверской области доход председателя областного суда за 2020 год превышает доход помощника почти в восемь раз

Судьи Тверского областного суда отчитались о доходах за 2020 год. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Среди рядовых судей Тверского областного суда самый большой доход за 2020 год у Валерия Воронцова. В его декларации записана сумма в 3 031 310 рублей 64 копейки (в 2019-м был 2 854 378 рублей 84 копейки). Самый скромный доход указан у Татьяны Тарасюк – 2 494 747 рублей 8 копеек (в 2019-м был 2 414 517 рублей 70 копеек). Разница в 536 563 рубля 56 копеек.

В собственности у Валерия Воронцова вместе с супругой, как и в 2019-м, земельный участок для подсобного хозяйства 1500 квадратных метров и хозпостройка площадью 36,4 квадратного метра. В пользовании у Валерия Адамовича с женой квартира площадью 95,7 квадратного метра. Воронцов по-прежнему ездит на машине BMW X5.

У Татьяны Тарасюк в собственности квартира 37,7 квадратного метра, а в пользовании 41,7 квадратного метра жилья. Ровно это же было задекларировано в 2019-м. Машины нет.

У председателя суда Александра Карташова за 2020 год в декларации значится доход в 4 461 004 рубля 36 копеек (в 2019-м была сумма в 4 465 343 рубля 6 копеек). Сумма уменьшилась на 4 338 рублей 70 копеек.

Недвижимости в собственности у него, как и в прошлой декларации, нет. В пользовании квартира площадью 164,7 квадратного метра, а также место под автомобиль – 15,1 квадратного метра.

У супруги председателя суда в документах за 2020 год значится доход на сумму 1 438 716 рублей 18 копеек (в 2019-м был 1 383 851 рубль 49 копеек). Сумма увеличилась на 54 864 рубля 69 копеек.

У жены судьи всё так же в собственности участок под ИЖС площадью 1500 квадратных метров и дом площадью 250 квадратных метров. Она пользуется квартирой и местом для машины, которые находятся в совместном владении с мужем.

Машина у неё по-прежнему Lexus RX 200 T.

А вот помощник председателя суда Светлана Васильева в 2020-м задекларировала доход почти в восемь раз меньше своего шефа – в размере 526 303 рублей 28 копеек (в 2019-м – 445 091 рубль 65 копеек).

Сотрудница имеет в собственности 1/4 квартиры площадью 45,3 квадратного метра и земельный участок 2000 квадратных метров, приобретённый только в 2020-м.

Проживает она вместе с мужем и несовершеннолетним ребёнком в квартире в 61,9 квадратного метра, которая находится в пользовании. У мужчины в собственности грузовой прицеп, авто он продал.

Другой помощник председателя суда Василий Кабан задекларировал доход в 853 189 рублей 38 копеек (в 2019-м – 811 235 рублей). У его супруги два года подряд доход больше, чем у Василия Алексеевича: чуть больше миллиона рублей.

Живут они с супругой в комнате в общежитии площадью 29,1 квадратного метра. В собственности у Василия Кабана и его жены несколько долей квартир, а также у Василия Алексеевича участок под застройку площадью 3000 квадратных метров и дом 62,3 квадратного метра. В собственности у судьи всё так же легковой автомобиль Honda Ridgeline с прицепом.

Больше всего недвижимости, согласно документам, у судьи Ларисы Голищевой. Как и в отчёте 2019 года, это садовый участок площадью 600 квадратных метров, участок под ИЖС 747 квадратных метров, дом площадью 237,2 квадратного метра, квартира площадью 60,5 квадратного метров, а также полквартиры площадью 44,5 квадратного метра. Гараж – 35,8 квадратного метра.

Кроме того, у её супруга есть садовый участок 800 квадратных метров и квартира 71,8 квадратного метра. Ездит он на автомобиле KIA Sportage QLe.