«Ошибка нашего иммунитета может стоить нам жизни»: Фармаколог из Твери о том, как работают и чем отличаются три российские вакцины от коронавируса

Перед выбором вакцины от коронавируса - проконсультируйтесь с врачом.

Днём 21 мая в торговом центре «РИО» открылся прививочный кабинет, третий по счету среди локаций в больших торговых центрах Твери. А накануне, выступая по телевизору, губернатор Игорь Руденя заверил: жители региона смогут привиться от ковида всеми тремя вакцинами, доступными сейчас на рынке. Было бы желание.

Когда у нас появится такой выбор? - не сказал. И в новеньком центре в «РИО», и на давно действующем пункте вакцинации - вас уколят «Спутником».

Мы решили уточнить у эксперта, чем отличаются эти три вакцины - оповещён, значит вооружён.

Звоним Сергею Веселову, врачу, клиническому фармакологу высшей квалификационной категории, доценту кафедры фармакологии Тверского медуниверситета. Он работал в инфекционных госпиталях региона и имеет большой опыт борьбы с ковидной заразой, вот его комментарий:

«Иммунную систему человека можно сравнить с пятилетним ребенком – она любознательна и одновременно насторожена против нового. Если убрать все «но» и «если», то ошибка нашего иммунитета может стоить нам жизни. Если говорить применимо к новой короновирусной инфекции, потенциально тяжелая вирусная инфекция, о которой мы до сих пор еще не все знаем. Наука говорит об однозначной высокой эффективности вакцин перед такой угрозой.

В России в настоящее время имеется ряд таких препаратов - «КовиВак», «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

«Спутник V» - это даже не вакцина как таковая, это платформа (контейнер), которой уже более 30 лет и побочные действия которой исследованы очень хорошо. Однако, считается, что данный тип вакцин медленнее вызывает напряженный иммунитет, что не может являться ее недостатком.

«ЭпиВакКорона» - это в какой-то степени похожая вакцина, тоже фрагмент вируса, но потенциально способный наиболее быстро научить нашего с вами «пятилетку» узнавать обидчика.

«КовиВак» концептуально другой препарат, содержащий деактивированный полноценный вирус, а не его часть, что дает более точно и полно реагировать иммунитету.

Таким образом, мы имеем сегодня максимально полный арсенал. Выбор только за пациентом и немного за врачом, который определит противопоказания для выбранной вакцины».

Перед прививкой - проконсультируйтесь с лечащим врачом. Если соберётесь в «РИО», прививочный кабинет работает ежедневно – по будням с 10:00 до 20:00, с перерывом с 14:00 до 15:00, в выходные – с 11:00 до 18:00, без перерывов.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 54 прививочных пункта.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

124 493 человека в Тверской области сделали прививку от коронавируса на 21 мая 2021 - это 86,7 % от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 20 мая, привито 1 132 человека. В федеральный регистр внесена информация о 117 354 вакцинированных.