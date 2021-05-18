«Хлебзавод» в древнегреческом стиле: В Тверском ТЮЗе споют хоралы о взрослении и подростковых страхах

В Тверском ТЮЗе представят премьеру спектакля «Хлебзавод» по пьесе Алексея Олейникова. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Когда говорят, что пьеса написана в стихах, это поневоле наталкивает на мысль о Шекспире, Пушкине или, что уж греха таить, Данте Алигьери. Но в Тверском театре юного зрителя 21 мая покажут спектакль по поэтической пьесе нашего современника, литератора и журналиста, Алексея Олейникова. «Хлебзавод» впервые представили на фестивале «Любимовка-2018», это рассказ о жизни подростков, составленный из монологов учеников старшей школы.

Московский режиссёр Филипп Гуревич «разбавил» поэтический текст, части которого написаны в разном размере, вербатимами. Это элемент документалистики – интервью, которые брали у людей в возрасте от 25 до 60 лет, на тему «Кем я не хотел бы стать, будучи подростком». Таким образом, в диалог о проблемах подрастающего поколения включаются и взрослые.

Из-за того, что текст стихотворный, режиссёр Филипп Гуревич, попробовав эту пьесу с подростками в московской театральной студии, в Твери выработал сценический приём с использованием масок. Т.е. актёр будто бы надевает маску подростка, а не перевоплощается в этого героя полностью. Это должно вызвать доверие у самих зрителей-подростков. Также постановщик большое внимание уделил звучанию текста. Работа с поэзией продиктовала подход.

Режиссёр Филипп Гуревич (на фото – первый слева) на репетиции. Фото: Степан КАМЕНЕВ

– У нас важно ансамблевое, хоральное исполнение текста Алексея Олейникова. Важно держать ритм, но не скатываться в мелодекламацию. Это должен быть рассказ, а не ситуационная игра. У нас такая будто бы система древнегреческого хора, есть четыре персонажа условно взрослых и шесть тех, кто не буквально играет подростков. Это всё делается через масочную систему, – рассказал Филипп.

Если почитать пьесу, состоящую из девяти разномастных эпизодов, может показаться, что это сборник стихотворений. «Хлебзавод» уже ставили в Красноярском ТЮЗе в 2020 году, в ижевском театре Les Partisans – в 2019-м. В Тверской ТЮЗ 33-летнего режиссёра пригласили по рекомендации режиссёра Марфы Горвиц. Кроме того, Филипп Гуревич уже был знаком с нынешним главрежем Тверского театра юного зрителя Иваном Пачиным.

Я заглянул одним глазом на репетицию спектакля, там царила дружеская атмосфера. Никто из артистов, словно колобок, не хотел укатиться со сцены. Выпекали постановку все и дружно. Пусть иногда маски, которые надевали артисты, и выглядели несколько инфернально. Фоном действия служила монументальная серая декорация, обозначающая хлебзавод. Казалось, что это какая-то адская печь.

Хлебзавод – это метафора суровой реальности и тяжести взросления. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Ведь, по задумке автора произведения, обычная экскурсия превращается в сюжет практически мистический. Хлебзавод выступает метафорой – взросления, становления… Каким каждый человек станет – булочкой с изюминкой или серым хлебом – зависит от него. Нужно и то, и то.

– Одна из главных проблем, которую поднимают в пьесе – мир глобального утренника, - говорит Филипп Гуревич, – Всё замечательно, всё хорошо, и не рассматриваются какие-то реальные проблемы, желания и мечты детей и подростков. Как это говорится… Сверху шоколадка, а внутри кокос, поначалу сладко, а потом понос. И вот, с одной стороны, ребятам собираются рассказать про создание «чуда хлеба», но ворота хлебзавода серые...

Произведение рассказывает, среди прочего, про то, что ожидания подростка могут разбиться о суровую реальность жизни. Ему говорят о том, что жизнь – это прекрасно, что всё хорошо. Но когда он сталкивается с проблемами и трудностями, ему сложно поверить, что всё исправится, что выход есть всегда.

Создатели обещают, что будет слегка крипово. Фото: Степан КАМЕНЕВ

– И тот же доверительный диалог с родителями... Не всегда он случается. Вот до 15 лет все дети такие... кексики, – проводя сравнение, Гуревич указывает на выпечку, которая стоит на столе. – А потом, раз, и все уже с запарами, напрягами. А родители зачастую не понимают: «Как это, он только недавно маленьким был». И начинают прессовать ребёнка – за взгляды, ориентацию, выбор жизненного пути.

Но хочется создать спектакль, чтобы и родители не были какими-то узурпаторами. Нужно, чтобы ребёнок понимал – из чего сочленены его страхи, его зажимы, почему взрослые беспокоятся за него, – объясняет Гуревич.

В спектакле заняты: заслуженные артисты Виктор Дегтярёв, Александр Евдокимов, Галина Лебедева.

Артисты Дарья Астафьева, Инна Волкова, Сергей Грищенко, Константин Павлов, Дмитрий Фёдоров, Марина Федотенкова, Елена Фомина.

Премьерные показы пройдут 21, 22 и 23 мая. Возрастное ограничение – «12+». На первую дату билетов уже нет.

Чтобы передать отношения подростков и взрослых использована система масок, как в древнегреческом театре. Фото: Степан КАМЕНЕВ

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Филипп Михайлович Гуревич. 33 года. Родом из Днепропетровска, живёт в Москве. В 2019 закончил ГИТИС по специальности режиссёр, в 2009 – Высшее театральное училище имени Щепкина как актёр. За три года режиссёрской работы поставил шесть спектаклей в государственных театрах, помимо проектов и лабораторий. Не в московском театре «Хлебзавод» стал второй постановкой. Сам Филипп Михайлович в театре до недавнего времени как артист играл всего в одном спектакле «За белым кроликом» в Центре имени Мейерхольда, потому что целиком отдался работе режиссёра.

Снялся более чем в 25 фильмах.