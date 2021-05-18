Готовь трубы с мая: В этом году Тверской области отремонтируют 20 объектов теплоснабжения и построят пять котельных

В регионе по поручению губернатора начнут подготовку к будущему отопительному сезону уже в мае. Фото: ПТО

18 мая, в то время как в Твери установилась аномальная жара почти в 30 градусов тепла, в областном правительстве провели заседание посвященное отопительному сезону. Как прошедшему, так и будущему.

В данном случае можно перефразировать известную поговорку: «Готовь трубы летом…» Но у нас начнут даже чуть раньше.

Губернатор Игорь Руденя поручил начать работы по ремонту объектов теплоснабжения уже в мае, а завершить к сентябрю.

Губернатор провел заседание областного правительства. Фото: ПТО

Обращая взгляд назад, глава региона обратил внимание на позитивную тенденцию:

- Ресурсоснабжающие организации более внимательно стали относиться к вопросам обновления теплосетей. В регионе строятся новые котельные, распределительные тепловые узлы. Причём эта работа ведется во всех муниципальных образованиях, не только в крупных городах.

А затем, образно говоря, достал ложку с дёгтем. Губернатор сказал, что этой зимой зафиксировано увеличение аварий на электросетях. Из-за них произошло более 800 отключений электроэнергии. Глава региона поставил задачу профильным ведомствам и службам - усилить работу по подготовке системы электроснабжения к осенне-зимнему периоду, чтобы впредь минимизировать количество аварийных ситуаций.

В 2020 году в регионе в порядок привели 112 котельных, свыше 53 км тепловых сетей, 37,6 км сетей водоснабжения и 1,7 км сетей водоотведения.

А вот планы по подготовке к следующему сезону.

В этом году капитально отремонтируют 20 объектов теплоснабжения в Твери, Кашинском, Нелидовском и Удомельском городских округах, Андреапольском, Оленинском и Селижаровском муниципальных округах, Старицком, Бельском, Бологовском, Калязинском, Конаковском, Кесовогорском, Максатихинском, Ржевском районах.

Предстоит модернизировать 3,3 км тепловых сетей и 5 котельных, две из которых отапливают соцучреждения.

Запланировано построить пять котельных: в Ржеве, Сандове, сельском поселении Застолбье Рамешковского района, в селах Пушкино и Медное Калининского района.

- Все работы на коммунальных сетях должны быть синхронизированы с ремонтом дорог, благоустройством дворов и общественных территорий, а также с работами по газификации, - указал Игорь Руденя и добавил. - А в домах, где проводится капремонт, за счёт средств Фонда капитального ремонта, либо за счёт ресурсных организаций должны устанавливаться приборы учёта.

Также губернатор в который раз напомнил, что за прохождение отопительного сезона несут ответственность главы муниципалитетов и профильных министерств правительства региона.