Коронавирус в Твери, последние новости на 20 мая 2021: повторные случаи заражения COVID-19 фиксируют в Тверской области

Врачи говорят о необходимости вакцинации.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 20 мая 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 41 253 случаев заражения COVID-19 (+75 за сутки).

Выздоровели 38 763 жителей региона (+51 за сутки).

Изолированы 1521 больных (+22).

Умерли 970 человек (+3).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 387 заболевших (+33 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район - 2983 (+5),

Ржев - 2269 (+3),

Вышневолоцкий городской округ - 2190 (+1),

Калининский район - 1712 (+5),

Торжок - 1624 (+2),

Кимры - 1624 (+2),

Бологовский район - 1046 (+2)

Графика: Яндекс

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 122 153 человека – это 85,1% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день привито 949 человек. В федеральный регистр внесена информация о 115 229 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

О случаях повторного заражения коронавирусом и протекании болезни в более тяжелой форме общественности рассказал и.о. главного врача Бельской ЦРБ Павел Ковалев. В распространённом пресс-службой правительства региона релизе он комментирует необходимость вакцинации, а также говорит о том, что ему известно о повторных случаях заражения.

«Если в первый раз люди переболели практически бессимптомно, то во второй раз с тяжелыми последствиями. Едва ли не каждый день мы отвозим наших пациентов в ковидный госпиталь в Нелидово. На этом фоне только прививка может дать гарантию не заболеть или перенести заболевание в легкой форме, без симптомов, угрожающих жизни. Совсем скоро начнется период отпусков, в Бельский район и другие муниципальные образования области в массовом порядке начнут приезжать дачники, дети и внуки, желающие погостить у родных. Поэтому нельзя забывать о средствах индивидуальной защиты и социальной дистанции в общественных местах, прежде всего в магазинах. Всех призываю: вакцинируйтесь! Настоятельно советую это сделать людям в возрасте 60+», – подчеркнул Павел Ковалев.

Графика: ПТО

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