Выплаты на детей от 3 до 7 лет в Тверской области в 2021: нововведения

Выплаты для семей с детьми в Таерской области в 2021 году прокомментировали в правительстве региона. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет в Тверской области в 2021 получает более 34 500 человек. Правительство региона распространило официальный релиз, в котором поясняется суть нововведений и изменений в выплатах в текущем году.

Сообщается, что новыми правилами предусмотрено ранжирование размера выплаты в зависимости от уровня доходов семьи.

КАК РАСЧИТЫВАЮТ

Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления. Например, если человек подал заявление 1 апреля, то мы откладываем назад 4 месяца – это 1 декабря 2020 года. Значит, мы будем оценивать доходы семьи за период с 1 декабря 2019 по 1 декабря 2020 года.

РАЗМЕР ВЫПЛАТ

1. для семей, в которых размер среднедушевого дохода меньше прожиточного минимума на каждого члена семьи, - в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в Тверской области (5 946,8 руб.);

2. для семей, в которых размер среднедушевого дохода, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Тверской области, - в размере 75% величины прожиточного минимума для детей (8 920,2 руб.);

3. для семей, в которых размер среднедушевого дохода, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Тверской области, - в размере 100% величины прожиточного минимума для детей (11 893,6 руб.).

КУДА ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ

Для перерасчета выплаты в новых размерах предоставляем заявление и документы через портал Госуслуги или МФЦ Тверской области.

ВАЖНО

На размер выплаты также влияет её ежегодная (с 1 января) индексация, исходя из изменения величины прожиточного минимума для детей.

В 2021 году выплата будет назначена исходя из прожиточного минимума для детей, установленного на весь 2021 год (11 893,59 руб.) и проиндексирована 1 января 2022 года.

В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно ежемесячная выплата предоставляется на каждого ребенка.

Ежемесячная выплата предоставляется независимо от получения пособий, выплат и иных мер социальной поддержки, назначенных в связи с рождением и воспитанием детей, и не учитывается в составе доходов семьи.