Коронавирус в Твери, последние новости на 19 мая 2021: при необходимости дополнительные койки в ковидных госпиталях развернут в течение суток

Информация о коронавирусе в Тверской области обновляется раз в сутки. Фото: Алина ПЕТРОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 19 мая 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 41 178 случаев заражения COVID-19 (+73 за сутки).

Выздоровели 38 712 жителей региона (+48 за сутки).

Изолированы 1499 больных (+13).

Умерли 967 человека (+3).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 358 заболевших (+13 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район - 2978 (+11),

Ржев - 2266 (+8),

Вышневолоцкий городской округ - 2189 (+1),

Калининский район - 1707 (+1),

Торжок - 1622 (0),

Кимры - 1622 (+1),

Бологовский район - 1044(0).

Графика: Яндекс

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 21 204 человека – это 82,6% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день привито 843 человека. В федеральный регистр внесена информация о 114 331 вакцинированном гражданине.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

На заседании регионального оперштаба рассмотрели ход вакцинации от COVID-19 в Верхневолжье, работу инфекционных госпиталей, центров амбулаторной помощи. Были заявлено, что сейчас в регионе развернуто 725 инфекционных коек, действует 12 ЦАПов. Создан "горячий резерв": при необходимости в течение 1-2 суток могут быть развернуты дополнительные койки.

Говорили и о предстоящей летней детской оздоровительной кампании - лагерях отдыха и о соблюдении мер безопасности там.

Губернатор Игорь Руденя заявил, что для работы с детьми нужно привлекать специалистов, прошедших вакцинацию.

Планируется, что в лагерях региона этим летом отдохнут около 52 тысяч детей. В загородных лагерях должны в полном объеме соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования. В том числе необходимо обеспечить детские учреждения отдыха средствами индивидуальной защиты, бактерицидными рециркуляторами, бесконтактными термометрами для профилактики распространения коронавируса и других инфекционных заболеваний.

В лагерях дневного пребывания и других форматов также будут работать специалисты здравоохранения.

Разработаны алгоритмы действий медиков и всего персонала в случае выявления коронавируса.

Графика: ПТО

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