Коронавирус в Твери, последние новости на 18 мая 2021: яблони в цвету, укусы клещей и суд над хулиганом, ударившим фельдшера

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 18 мая 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 41 105 случаев заражения COVID-19 (+73 за сутки).

Выздоровели 38 665 жителей региона (+18 за сутки).

Изолированы 1476 больных (+53).

Умерли 964 человека (+2).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 335 заболевших (+27 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район - 2967 (+5),

Ржев - 2258 (+7),

Вышневолоцкий городской округ - 2188 (+4),

Калининский район - 1706 (+2),

Торжок - 1622 (0),

Кимры - 1621 (+2),

Бологовский район - 1043 (0).

Графика: Яндекс

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 120 361 человек. На утро 1 мая привито 178 человек.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

Графика: ПТО

В регионе растёт число жителей, страдавших от укусов клещей. За минувшую неделю в медицинские организации Тверской области обратились 193 человека с жалобами на укусы клещей, в том числе 62 ребенка. Всего с начала сезона эти кровососущие покусали 592 человека, из них - 197 детей.

- Случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано, - пояснили специалисты Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

С 17 по 29 мая Роспотребнадзор организует "горячую линию" по профилактике клещевого энцефалита. Получить консультацию можно по телефонам: (4822) 42-23-71 или (4822) 34-70-18 с 9:00 до 17:00 или по круглосуточному телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

Кашинский отдел СУ СК по Тверской области закончил расследовать дело в отношении 62-летнего жителя Кесовогорского района. Его обвиняют в хулиганстве, которое нанесло лёгкий вред здоровью должностному лицу.

Следователи установили, что 19 января 2021 года мужчина, который скоро окажется на скамье подсудимых, будучи пьяным, ударил кулаком по лицу фельдшера, который приехал по вызову к больной в деревню Изоево. Несмотря на нападение, женщина-медик продолжила оказывать помощь пациентке, а потом обратилась в полицию.

На сегодняшний день собрано достаточно доказательств, теперь слово за судебной инстанцией.

В Твери зацвели яблони. В минувшие выходные в парке Победы и в яблоневом саду в Московском районе жители активно фотографировались среди цветущих деревьев.

Кстати, на неделе синоптики обещают жителям Верхневолжья аномальную жару - днём до +28. Жарко будет до четверга.

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