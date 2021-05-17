В Твери вдоль Волоколамского проспекта частично убрали металлические ограждения

Остались лишь дырки в асфальте. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Установка ограждений вдоль дорог - распространенная практика в российских городах. Тверь здесь не исключение. Однако мы заметили, что на Волоколамском проспекте - от проспекта Победы до моста через Лазурь - со стороны Театра кукол демонтировали ограждения. Остались лишь дырки в асфальте.

Напомним, что ограждения на Волоколамском проспекте установили в 2012 году. Это было сделано в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2009-2012 годах». Тогда оградки появились и во многих других местах Твери.

Основные функции таких ограждений - разграничение пешеходной зоны и проезжей части, защита людей от неожиданного выезда машины с дороги. Также металлические ограждения мотивируют детей и подростков переходить дорогу в строго отведенных местах.

Установка ограждений в областной столице приводила к жарким дискуссиям. В частности, критику граждан, а также специалистов в области архитектуры и истории вызвали оградки на набережной Степана Разина. Тогда высказывались мнения, что они там совершенно ни к чему и только уродуют вид на Волгу и старинные здания эпохи Екатерины Великой.

В итоге Главное управление по охране объектов культурного наследия Тверской области в 2018 году выдало предписание городским чиновникам демонтировать заборчики на набережной Степана Разина. Тверская администрация пыталась оспорить его в суде, но безуспешно…

Что же произошло на Волоколамском проспекте? Неужели тут также кого-то не устроили ограждения?

Ходить там теперь надо осторожней, от дороги тротуар ничем не отгорожен. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

«КП»-Тверь» обратилась за разъяснениями в городскую администрацию.

Отдел информации и аналитики дал ответ от департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта:

- Демонтаж ограждений на данном участке Волоколамского проспекта связан с тем, что они поржавели и устарели. Вместо них будут установлены новые ограждения. Точные сроки работ пока неизвестны. Но это обязательно будет сделано этим летом.