Доход руководителя Следственного комитета Тверской области в 2020 году увеличился на 409,1 тысячи рублей

Обнародованы декларации главных следователей Тверской области. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

За 2020-й доход руководителя следственного управления Следственного комитета по Тверской области Альберта Кизимова составил 3 288 222 рубля 32 копейки. В 2019 году это была сумма в 2 879 103 рубля 68 копеек. Скорее всего, это связано с тем, что Альберт Андреевич до конца сентября 2019 года был заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета по Курской области. Ниже должность – ниже и доход.

По-прежнему у него с супругой в общей собственности квартира площадью 47,7 квадратных метра.

Также у Альберта Андреевича в пользовании находятся квартира 60,7 квадратных метра, где он живёт вместе с женой, и квартира площадью 56,8 квадратных метра. Собственником последней является жена главного следователя региона.

Личного автомобиля у главы СУ СК по Тверской области нет.

У жены Альберта Кизимова в 2020 году доход составил 1 042 002 рубля 79 копеек (в 2019 году в её декларации значилось 892 362 рубля 81 копейка).

Машины она также не имеет.

У несовершеннолетнего ребёнка главы тверского СУ СК в пользовании две квартиры – 47,7 квадратных метра в России и 91 квадратный метр в Германии.

У заместителя руководителя СУ СК по Тверской области Сергея Монахова доход за 2020 год был 2 624 789 рублей 34 копейки (в 2019-м – 1 691 258 рублей 47 копеек).

В общей совместной собственности у него квартира площадью 51 квадратный метр.

Сергей Монахов владеет автомобилем Hyundai Getz (как и в 2019 году).

В 2020 году у жены Сергея Сергеевича был доход 469 606 рублей 96 копеек (в 2019-м – 1 171 994 рубля 27 копеек).

На личном авто она не ездит.

У их несовершеннолетнего ребёнка в пользовании квартира 58 квадратных метров.