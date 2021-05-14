Как изменилась система безопасности школ Твери после трагедии в Казани

Усилят ли систему безопасности школ в Твери и области после трагедии в Казани? Фото: Олег ЗОЛОТО

Каждый раз после ЧП или трагедии в школе возникает вопрос о безопасности. Вот и сейчас тема вновь актуальна.

Напомним, страшная трагедия разыгралась в Казани 11 мая, когда преступник-одиночка Ильназ Галявиев вломился в гимназию № 175 и устроил стрельбу. Девять погибших – семеро детей и две учительницы. 23 ребёнка в больнице.

Мы решили выяснить, усилены ли меры безопасности в учебных заведениях Твери. Корреспондент «КП»-Тверь» поспрашивал у школьников, а также их мам и пап, изменилось ли что-то в храмах знаний.

Не во всех, конечно. Вот, например, гимназия № 44.

– У нас есть вахтёр, турникеты. Проход по пропускам. Но когда приходишь к первому уроку, можно без пропуска, потому что вахтёр проверяет температуру у каждого – просто так не пройдёшь. Родителям не разрешают входить без предупреждения классного руководителя. Передавать вещи, оставляя на вахте, тоже нельзя – только в руки ребёнку, – рассказала моя собеседница. – Пока ничего об усилении безопасности не говорили.

Также из-за пандемии коронавируса открыли два эвакуационных выхода. Там нет турникетов, но стоят учителя, которые дежурят по очереди.

Как поведали «Комсомолке» другие мамы и папы, везде в школах дела с пропускным режимом обстоят по-разному.

В средней школе № 45 один вахтёр и охранник ЧОПа, турникеты стоят, но не работают.

В школе-интернате № 2 также есть вахтёр и турникет. Правда, турникет, как нам сообщили родители учеников, не работает. Усиливать безопасность там пока не планируют.

В школе № 55 турникетов нет.

В школе № 49 есть турникеты, которые функционируют. На входе дежурит строгий охранник, который общается со всеми посетителями.

Тревожными кнопками оборудованы более 800 учебных заведений в Тверском регионе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Также нам удалось поговорить с ученицей выпускного класса Заволжской средней школы имени П.П. Смирнова в посёлке Заволжский Калининского района.

– У нас поставили новых охранников, сейчас их двое на входе. Турникеты есть, но они не работают. С утра у всех входящих измеряют температуру из-за коронавируса, – прокомментировала ситуацию школьница.

В то же время уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина справедливо считает, что обращать внимание нужно не только на внешнюю безопасность. С детьми важно общаться и понимать, где возникают конфликтные ситуации, которые могут трагично закончиться.

– У нас сейчас все школы оборудованы тревожными кнопками, в общем-то, и в Казани женщина успела её нажать. Но, наверное, превращать школу в бронированную крепость с вооружённой до зубов охраной – это тоже не выход в таком случае. Ничего, кроме страха перед походом в школу, у детей это не вызовет, – размышляет детский омбудсмен. – Нельзя же к каждому ребёнку приставить по охраннику… Иногда сами школьники становятся источником агрессии.

Мысль Ларисы Анатольевны ясна: защищаясь от угроз извне, нельзя забывать и про детей и их отношения друг с другом и учителями.

– Нужно говорить о комплексной безопасности, о формировании у ребёнка определённого сознания. Они должны понимать ценность жизни, какой бы она ни была, спокойно относиться к другим, не поднимать на них руку. Воспитанием детей должны заниматься и родители, и школа. Сейчас растут дети, которые зачастую путают виртуальное и реальное…

В пресс-службе областной Росгвардии «КП»-Тверь» обозначили, что сотрудники силового ведомства готовы в кратчайшие сроки прийти на помощь любому учебному заведению в Тверском регионе.

– Работа ведётся круглосуточно. Под охраной находятся более 800 объектов образовательной сферы. Все они оснащены тревожными кнопками. Работа выстроена. Росгвардия молниеносно реагирует на все поступающие вызовы, – ответила на наш вопрос сотрудник отдела по работе с общественностью областной Росгвардии Ирина Богатко. – Инструктажи с охранниками, которые дежурят в школах, проводятся регулярно.

14 мая прошло заседание Антитеррористической комиссии Тверской области. На нём обозначили, что за три последних года на безопасность школ региона направили около 110 миллионов рублей.

Средства пошли на тревожные кнопки, иные системы оповещения, ограждения, турникеты, камеры наблюдения.

– В основе профилактики лежит работа с детьми, особенно с теми, кому не хватает внимания в семье, потому что большая часть проблем возникает именно из-за недостатка участия взрослых в жизни подростков, – подчеркнул губернатор Тверской области Игорь Руденя.