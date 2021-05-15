Жители Твери могут бесплатно пройти проверку сердца и сосудов

На приеме в медцентре. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Пандемия больно ударила по всем нам. И речь сейчас не только о риске заразиться коронавирусом. Люди стали реже общаться, реже выходить из дома, реже обращаться за профильной медпомощью.

Многие предпочитают потерпеть, чем идти в поликлинику, да и плановая медпомощь была возобновлена не так давно. А между тем, есть проблемы, решение которых отлагательств не терпит. К примеру, своевременная диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Такие вещи, особенно в пожилом возрасте, лучше вовремя диагностировать и пролечить, иначе последствия могут быть фатальны.

Помочь жителям Твери с диагностикой кардиопроблем как раз призваны бесплатные медицинские приёмы, организованные при содействии депутата Тверской городской думы Татьяны Жомовой. Проходят они каждые выходные до конца мая 2021 в многопрофильном медцентре «Маяк» (Тверь, Маяковского, 37).

- В рамках своей депутатской деятельности и работе на округе (посёлки Элеватор и Химинститута) один из основных акцентов мы делаем на оказании своевременной медпомощи жителям. До пандемии проводили подобные выезды врачей непосредственно на округе, сейчас же базе профильного медцентра. Жителей округа мы заранее оповестили, что будет вестись бесплатный приём, коллегам-депутатам сказала, чтоб тоже жителей своих округов приглашали. Продолжается наше сотрудничество с Тверским медуниверситетом в рамках проекта по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас здесь как раз ведут приём специалисты вуза.

Депутат городской думы Твери Татьяна Жомова. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

- Очень довольна, что удалось попасть на такой комплексный приём. А то иной раз и давление измерить некому. Здесь же ещё и лечение и рекомендации выдадут, - делится Зинаида Ветошкина, председатель Совета ветеранов посёлка Химинститута. На приём приехала вместе с соседками по посёлку.

Так какие же бесплатные исследования можно получить в рамках приема? - интересуемся у Аллы Соловьевой, заведующей кафедры общественного здоровья, организации, управления и экономики здравоохранения Тверского медуниверситета.

- Данное обследование шире, чем привычная нам диспансеризация. Это программа, которую мы реализуем в рамках иннициативы НИИ терапии и профилактической медицины по изучению факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у населения. Обследование включает в себя замер антропометрических данных (рост, вес, сила рук и пр), гериатрический статус человека, психологическое тестирование в том числе и на выявление уровня стресса, забор крови на исследование по четырнадцати показателям. В ходе данной консультации человек получает рекомендации, которые корректируются после поступления к нам результатов анализа крови. Если необходимо, мы связываемся с участковым терапевтом пациента и ему назначается лечение.

Записаться на бесплатный приём (проект работает до конца мая 2021) вы можете по телефону: (4822) 78-17-76.