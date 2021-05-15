Коронавирус в Твери, последние новости на 15 мая 2021: 600 лагерей для детей и отчёт градоначальника

В Тверском регионе стартует детская оздоровительная кампания. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 15 мая 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 40 882 случаев заражения COVID-19 (+75 за сутки).

Выздоровели 38 592 жителей региона (+43 за сутки).

Изолированы 1332 больных (+34).

Умерли 958 человек (+5).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 258 заболевших (+25 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район - 2942 (+12),

Ржев - 2240 (+3),

Вышневолоцкий городской округ - 2182 (+2),

Калининский район - 1696 (+4),

Торжок - 1619 (+1),

Кимры - 1617 (0),

Бологовский район - 1036 (+2).

Графика: Яндекс

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 118 808 человек – это 80,9% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За 13 мая привито 1125 человек. В федеральный регистр внесена информация о 111 887 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

14 мая глава Твери Алексей Огоньков отчитался о работе за 2020 год.

С докладом о деятельности главы и администрации он выступил на заседании Тверской городской Думы. Из доклада следовало, что в прошлом году Тверь приняла участие в пяти нацпроектах с общим объёмом финансирования почти 2 миллиарда рублей.

Доходы города в 2020 году составили 9 миллиардов 480 миллионов рублей. Расходы – 9 миллиардов 814 миллионов рублей. В общем, потратили больше, чем заработали. Показатели почти не снизились по сравнению с 2019 годом, даже был прирост инвестиций. Далее речь шла о благоустройстве, транспорте и экономике.

В целом доклад был одобрен депутатами, а работа администрации города в 2020 году была признана удовлетворительной большинством голосов.

Летом 2021 года в нашем регионе отдых для детей будет организован в более, чем 600 организациях во всех 42 муниципальных образованиях. Будут работать загородные оздоровительные учреждения, лагеря с дневным пребыванием, базы труда и отдыха и палаточные лагеря и т.д.

Вопрос организации летнего отдыха и оздоровления детей в Верхневолжье был рассмотрен в минувшую пятницу, 14 мая, на заседании областного правительства. В 2021 году отдохнуть в лагерях и укрепить здоровье в санаториях смогут более 52 тысяч детей нашего региона.

Напомним также, что бронирование путевок в летние лагеря Твери стартовало 22 апреля.

Про стоимость путевки и места, где можно отдохнуть в Твери детям, читайте здесь.

Графика: ПТО

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