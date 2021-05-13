Жители Тверской области перепродают втридорога купюры со счастливыми номерами

В Тверской области жители перепродают втридорога купюры со счастливыми номерами. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пользователей в одном из тверских сообществ в социальных сетях взбудоражило объявление о том, что житель Калининского района решил продать тысячную купюру с красивым сочетанием цифр в серийном номере за 200 тысяч рублей.

Объявление о продаже зелёной купюры с Ярославом Мудрым и «кодом» 9660966 оказалось далеко не единственным в Тверской области. Открыв сайт купли-продажи Avito, я увидел, что в Тверской области активны 52 объявления, касающихся денег с «блатными» номерами. В основном об их продаже.

Если смотреть по описанию в сети, такая тяга к коллекционированию бумажных денег называется «бонистика». Она возникла в начале ХХ века и связана с нумизматикой.

Возникает только вопрос о ценности современных купюр? В чём же магия цифр?

Я разыскал на интернет-ресурсе продающего купюру достоинством в 1000 рублей за 200 000 рублей жителя Калининского района. В аккаунте был указан его номер телефона, но трубку он не взял. Видимо, деньги любят тишину.

Можно ли найти тысячу за 200 тысяч? Легко! Фото: сайт объявлений Avito.ru.

А вот в сообщениях на мои вопросы ответил.

– Конечно, цена связана с сочетанием цифр в серии купюры. Я пока что красивее не видел, поэтому так и оценил. Это моё мнение. Может, она и удачу приносит, не знаю… – написал продавец.

Заинтересовавшись моими расспросами, предприимчивый тверичанин согласился встретиться. При этом торг за «тысячу» был уместен. И цена от 200 тысяч сразу упала до 15 тысяч рублей.

Возможно, такой вот рекламный ход. Потому что в другом объявлении, которое уже, правда, находится в архиве, смартфон он собирался продать чуть ли не за миллион рублей.

Проглядывая другие объявления, я понял, что среди коллекционеров есть и более рациональные люди. В основном предлагают банковские билеты с необычным сочетанием цифр по курсу «1 к 2» или «1 к 1,5».

Не дождалась покупателя... Потратили тысячу с «красивым» номером. Фото: сайт объявлений Avito.ru.

Наткнувшись на объявление о продаже тысячной купюры с серийным номером 8599958 всего за один рубль, я вначале опешил, но затем понял, что так обозначается договорная цена. Набираю номер продавца.

– Вы знаете, а я ту тысячу уже потратил. А смешную цену поставил тогда, в конце апреля, шутки ради. Звонят всякие странные люди и предлагают за 1000 рублей то 1 рубль, то 500 рублей. Смешно, – повествует мой собеседник, житель Центрального района Твери. – Конечно, и за 50 000 рублей продавать такую вещь – это горячка. Ну хотя бы за 2000 – уже есть выгода.

Ну что ж, шутить так шутить.

Деньги с «магическим» сочетанием цифр в серийном номере. Фото: сайт объявлений Avito.ru.

Вот один продавец из Твери хочет найти покупателя четырёх купюр номиналом по 5000 за 500 000 рублей. Да-да, полмиллиона. Номера купюр 7779548, 2665588, 6543555, 4040340. Телефон не указан, зато описание с глубоким погружением в нумерологию было дано исчерпывающее.

Ещё одна пятитысячная (1044444) идёт в другом его объявлении за 100 000 рублей. Не спорю, ряд «четвёрок» замечателе, но не могу понять, как можно отдавать за него в 20 раз больше… Вероятно, есть ценители. А ведь это даже не доллары и не евро...