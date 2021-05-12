В День Победы Калининская АЭС представила выставку раритетной военной техники

Выставка раритетной военной техники Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Площадка статического показа была развернута перед Центром общественной информации Калининской АЭС.

По словам начальника отдела социального развития КАЭС Марины Клещеровой, мероприятие стало подарком ко Дню Победы горожанам и гостям города от атомной станции и концерна «Росэнергоатом».

На выставочной площадке было размещено 8 единиц исторической бронетехники. В том числе танк Т-34, самоходная артиллерийская установка СУ-100, легендарная «Катюша», джип Willis. Выставка под открытым небом была дополнена колесной и легкобронированной ретротехникой, макетом истребителя И-16 и узла связи.

«На экспозиции экскурсоводы рассказывали о тактико-технических характеристиках и боевых возможностях образцов представленного вооружения, с которыми жители и гости Удомли могли не только сфотографироваться, но и посидеть за рулем», - сказала М.Клещерова. Также она отметила, что все экспонаты были предоставлены музеем бронетехники киностудии «Мосфильм».

Кроме того, гости праздника могли собственными руками потрогать и разобрать образцы советского и немецкого стрелкового оружия. А масштаб и настроение празднику придали полевая кухня и исторические реконструкции быта той эпохи, а также множество тематических фото- и видео-локаций.