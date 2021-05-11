Калининская АЭС: «Мода на атом» покорила Удомлю

«Мода на атом» Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

На показе модной коллекции было продемонстрировано 68 моделей одежды. Ее изготовили ведущие российские модельеры по эскизам победителей конкурса в нескольких номинациях: «Рабочий атом», «Деловой атом», «Атомный дизайнер», «Одень звезду» и многие другие. В качестве моделей выступили удомельские ребята.

По словам руководителя приёмной Общественного совета Госкорпорации «Росатом» Александра Давыдова, получился замечательный праздник красоты, творчества и дизайна. «Это грандиозное шоу, где главными героями стали удомельские дети и подростки, которые подарили зрителям настоящие живые эмоции. Я рад, что атомная отрасль реализует такие проекты, ведь это значительно расширяет возможности ребят из атомградов», – сказал А.Давыдов.

Завершилось мероприятие награждением участников и победителей II Международного конкурса «Атом-кутюр» от Удомли.

«Я горжусь этим проектом и детьми из атомных городов. Я искренне считаю, что они способны создавать моду для всего мира, ведь дети – это кладезь идей и творчества, – рассказала автор и куратор конкурса Юлия Цыганова. – «Мода на атом» – это наше будущее, я в этом уверена. Огромное спасибо Удомле за гостеприимство. Дети, которые сегодня выступили в качестве моделей, показали себя настоящими профессионалами».

«Мода на атом» Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Международный конкурс дизайна «Атом-кутюр», организованный Фондом «АТР АЭС» при поддержке Госкорпорации «Росатом» и Концерна «Росэнергоатом», проводится с 2019 года. За это время в нем приняли участие более 1300 ребят из городов расположения атомных станций России, Венгрии, Беларуси. В прошлом году в адрес жюри поступило 889 работ, 197 из которых были отобраны и отмечены дипломами.