Главный госавтоинспектор региона рассказал о реверсе на Бежецком шоссе, долгих светофорах и пешеходных "заборчиках" в Твери

Полковник полиции Дмитрий Арзанов руководит Госавтоинспекцией Тверской области с конца января 2021 года. Фото: Виктория ТУШКОВА

В региональной Госавтоинспекции 12 мая прошёл брифинг – с прессой беседовал начальник Управления ГИБДД по Тверской области Дмитрий Арзанов. Главный госавтоинспектор региона рассказал о ситуации с пробками на Бежецком шоссе и поделился ближайшими планами по стабилизации дорожной обстановки в Твери и снижению травматизма на дорогах.

ПРОБКИ НА БЕЖЕЦКОМ ШОССЕ

Реконструкция Бежецкого шоссе в Твери началась в минувшем феврале. По проекту в порядок должны привести участок улицы Шишкова и Затверецкого бульвара протяженностью около 600 метров. Количество полос движения увеличится до шести, вдоль дороги обновят остановочные пункты и систему освещения

Но практически с начала ремонта в часы пик шоссе стоит в пробках, автомобилисты массово жалуются на обнаглевших «обочечников». Проблему поможет решить переход на реверсивную систему движения. По словам Дмитрия Арзанова, это станет возможно, когда строители расширят дорогу, что должно произойти уже в ближайшие дни.

- До конца недели администрацией Твери должны быть выполнены первоочередные работы по временной укладке асфальтового покрытия для увеличения ширины проезжей части, - сообщил главный госавтоинспектор региона. – Мы выезжали на место, произвели необходимые расчёты. Пропускную способность получится увеличить примерно в два раза. Саму причину желания ехать по обочине мы этим уберём.

НЕУДОБНЫЕ СВЕТОФОРЫ

Ещё одна болевая точка для водителей – трёхфазные светофоры, установленные на некоторых перекрёстках. Мнение в городе о них двоякое, что не удивительно – перед многими такими светофорами образуются длинные пробки. Водители иногда вынуждены пропускать три-четыре фазы светофора, прежде чем могут проехать перекрёсток.

- Интенсивность движения на тех или иных перекрёстках часто носит сезонный характер. Есть светофоры, которые можно перенастроить, и те, которые нельзя - технически. Госавтоинспекция в любом случае будет реагировать на все обращения граждан, - пообещал главный областной госавтоинспектор. - Благодаря таким обращениям, только в этом году мы сняли много вопросов о затруднении движения в часы пик и продолжим эту работу.

ПЕШЕХОДНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Заборов и заборчиков в Твери много и их число только растёт. Уже не первый год в городе идёт работа по установке пешеходных ограждений. Многие считают, что подобная практика уродует облик города. Но как средство предотвращения аварийности с участием пешеходов эта мера действенная, считают в Госавтоинспекции.

- Статистика говорит о снижении количества наездов на пешеходов, - сообщил Дмитрий Арзанов. – Работа по установке пешеходных ограждений у нас будет продолжена. В реализации проекта «Качественные и безопасные автомобильные дороги» это заложено. Конечно, ограждения устанавливаются не повсеместно. Но обязательно около пешеходных переходов. Сегодня в планах реконструкции светофорных объектов в обязательном порядке закладывается и установка либо обновление пешеходных ограждений.