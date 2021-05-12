Волонтеры ООО «Транснефть – Балтика» помогли благоустроить воинские мемориалы

Пусть война не повторится никогда!

Сотрудники аппарата управления общества, молодые специалисты Ленинградского районного нефтепроводного управления и работники базы производственно-технического обеспечения и комплектации оборудования совместно с членами всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и участниками объединения «АИСТ» Всеволожского района Ленинградской области провели работы по благоустройству памятников, расположенных на Дороге жизни в Ленинградской области. Добровольцы привели в порядок территории Ладожского кургана, кладбища военных летчиков в Углово, а также памятника, установленного на месте гибели Героя Советского Союза Алексея Тихоновича Севастьянова.

Сотрудники нефтеперекачивающей станции НПС-7 Новгородского районного нефтепроводного управления выполнили уборку и обустройство места воинского захоронения в деревне Менюша Новгородской области.

Традиционно предприятие выделило благотворительное финансирование великолукскому отделению Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Деньги направлены на адресную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. Молоковскому районному Дому Культуры Тверской области также выделены средства на благоустройство памятников и чествование ветеранов.

Память о ветеранах ВОВ должна жить вечно!

В День Победы сотрудники ООО «Транснефть – Балтика» - члены движения «Мототранснефть» провели пробег по местам, связанным с обороной Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Молодые специалисты общества приняли участие в церемонии возложения цветов и венков на Пискаревском мемориальном кладбище г. Санкт-Петербурга.

Поколение ветеранов сейчас уходит, и наш основной долг сохранить историческую память о Великой Отечественной войне