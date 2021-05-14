Коронавирус в Твери, последние новости на 14 мая 2021: «Ночь музеев» и 15 000 подарков для новорожденных

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется раз в сутки.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 14 мая 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе выявили 40 807 случаев заражения COVID-19 (+72 за сутки).
Выздоровели 38 555 жителей региона (+33 за сутки).
Изолированы 1299 больных (+34).
Умерли 953 человек (+5).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 233 заболевших (+33 за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:
Конаковский район - 2930 (+7),
Ржев - 2237 (0),
Вышневолоцкий городской округ - 2180 (+1),
Калининский район - 1692 (+3),
Торжок - 1618(0),
Кимры - 1617 (+3),
Бологовский район - 1033 (+2).
Графика: Яндекс
Новая партия вакцины от коронавируса в количестве 7 тысяч доз поступила в Тверскую область, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Тверской области прививку от коронавируса сделали 117 695 человек – это 80,2% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день привито 992 человека. В федеральный регистр внесена информация о 110 910 вакцинированных гражданах.
В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.
15 мая в Твери пройдёт ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев». Программы подготовили мазеи, выставочные залы, театры, галереи областной столицы.
Ночью 15 мая Тверской императорский дворец традиционно распахнет свои двери для посетителей - здесь запланирована к показу специальная программа. В акции «Ночь музеев» примут участие также музей Тверского быта, детский музейный центр, музей Пушкина в других городах Тверской области.
Тем временем 15 310 семей из Тверской области, где родились дети, получили подарки. Такую статистику приводит областное правительство. За этот год уже 2 920 семьям вручили комплектов для новорождённых. В подарок входит одежда, пастельные принадлежности и другие вещи для ухода за малышом. Если рождается 2 или более детей, то подарок положен каждому.
Графика: ПТО
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