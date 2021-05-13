Коронавирус в Твери, последние новости на 13 мая 2021: Гарик Сукачёв на Ржевском мемориале и теплоходы у Речного

Гарик Сукачёв на Ржевском мемориале и теплоход у Речного в Твери. Фото: ПТО, vk.com/garik_sukachev (скрин видео)
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 13 мая 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе выявили 40 735 случаев заражения COVID-19 (+69 за сутки).
Выздоровели 38 522 жителей региона (+27 за сутки).
Изолированы 1265 больных (+22).
Умерли 948 человек (+5).
Графика: Яндекс
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 200 заболевших (+32 за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:
Конаковский район - 2923 (+8),
Ржев - 2237 (+1),
Вышневолоцкий городской округ - 2179 (0),
Калининский район - 1690 (+4),
Торжок - 1618(+1),
Кимры - 1614 (+1),
Бологовский район - 1031 (0).
В Тверскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса – 7070 доз. В регионе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 116 683 человека – это 79,5 % от общего количества вакцины, поступившей в регион. За 11 мая привито 652 человека. В федеральный регистр внесена информация о 110 024 вакцинированных гражданах.
В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.
Известный рок-музыкант Гарик Сукачёв 9 мая посетил Тверскую область, а именно Ржевский мемориал Советскому солдату.
Видео с поездки опубликовано в информационном аккаунте ВК. В Ржев певец отправился вместе с женой и дочерью, чтобы возложить цветы к подножию мемориала.
- Погода прекрасная. Очень много людей, все несут цветы. Машины из разных регионов. Это одно из самых трагичных мест Великой Отечественной войны. Вечная слава! - сказал Гарик Сукачёв, поздравил всех с Победой и пожелал крепкого здоровья ветеранам.
Напомним, Ржевский мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня 2020 года. Высота статуи советского солдата - 25 метров. 9 мая 2021 года у мемориала прошли памятные мероприятия в честь 76-й годовщины Великой Победы.
А тем временем, в Твери посчитали теплоходы.
В майские праздники наш регион на теплоходах посетило на 65% больше туристов, чем в прошлые годы. Об этом сообщает областное правительство.
Зафиксировано, что с 1 по 10 мая 2021 года в Тверь приплыли 15 теплоходов с более чем 2600 туристами на борту, в Калязин - 11 круизных судов и свыше 2200 гостей.
Что интересно, в столицу Верхневолжья прибыл (уже 11 мая) даже красно-белый теплоход имени Мустай Керима из далекой Башкирии.
А первые в этом году теплоходы «Михаил Булгаков» и «Григорий Пирогов» пришвартовались в Твери 1 мая.
Графика: ПТО
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