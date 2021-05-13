Коронавирус в Твери, последние новости на 13 мая 2021: Гарик Сукачёв на Ржевском мемориале и теплоходы у Речного

Гарик Сукачёв на Ржевском мемориале и теплоход у Речного в Твери. Фото: ПТО, vk.com/garik_sukachev (скрин видео)

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 13 мая 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 40 735 случаев заражения COVID-19 (+69 за сутки).

Выздоровели 38 522 жителей региона (+27 за сутки).

Изолированы 1265 больных (+22).

Умерли 948 человек (+5).

Графика: Яндекс

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 200 заболевших (+32 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район - 2923 (+8),

Ржев - 2237 (+1),

Вышневолоцкий городской округ - 2179 (0),

Калининский район - 1690 (+4),

Торжок - 1618(+1),

Кимры - 1614 (+1),

Бологовский район - 1031 (0).

В Тверскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса – 7070 доз. В регионе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 116 683 человека – это 79,5 % от общего количества вакцины, поступившей в регион. За 11 мая привито 652 человека. В федеральный регистр внесена информация о 110 024 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

Известный рок-музыкант Гарик Сукачёв 9 мая посетил Тверскую область, а именно Ржевский мемориал Советскому солдату.

Видео с поездки опубликовано в информационном аккаунте ВК. В Ржев певец отправился вместе с женой и дочерью, чтобы возложить цветы к подножию мемориала.

- Погода прекрасная. Очень много людей, все несут цветы. Машины из разных регионов. Это одно из самых трагичных мест Великой Отечественной войны. Вечная слава! - сказал Гарик Сукачёв, поздравил всех с Победой и пожелал крепкого здоровья ветеранам.

Напомним, Ржевский мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня 2020 года. Высота статуи советского солдата - 25 метров. 9 мая 2021 года у мемориала прошли памятные мероприятия в честь 76-й годовщины Великой Победы.

А тем временем, в Твери посчитали теплоходы.

В майские праздники наш регион на теплоходах посетило на 65% больше туристов, чем в прошлые годы. Об этом сообщает областное правительство.

Зафиксировано, что с 1 по 10 мая 2021 года в Тверь приплыли 15 теплоходов с более чем 2600 туристами на борту, в Калязин - 11 круизных судов и свыше 2200 гостей.

Что интересно, в столицу Верхневолжья прибыл (уже 11 мая) даже красно-белый теплоход имени Мустай Керима из далекой Башкирии.

А первые в этом году теплоходы «Михаил Булгаков» и «Григорий Пирогов» пришвартовались в Твери 1 мая.

Графика: ПТО

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