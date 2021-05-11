Коронавирус в Твери, последние новости на 11 мая 2021: сакура, маньчжурский абрикос и ковчег с мощами князя Невского

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: vk/Тверской ботанический сад

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 11 мая 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 40 596 случаев заражения COVID-19 (+71 за сутки).

Выздоровели 38 480 жителей региона (+27 за сутки).

Изолированы 1176 больных (+37).

Умерли 940 человек (+7).

Графика: Яндекс

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 145 заболевших (+16 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район - 2908 (+15),

Ржев - 2232 (+3),

Вышневолоцкий городской округ - 2177 (+2),

Калининский район - 1684 (+4),

Торжок - 1617(+3),

Кимры - 1604 (+1),

Бологовский район - 1031 (+1).

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 115 803 человека – это 82,9 % от общего количества вакцины, поступившей в регион. В федеральный регистр внесена информация о 109 076 вакцинированных гражданах.

Напомним, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

В Ботаническом саду Твери зацвели нежнейшие сакуры и манчжурский абрикос.

Легкие и нежные цветы повляются на плодовых деревьях вперед листьев и цветут пышным цветом.

- В Японии под названием сакура объединяют сотни весеннецветущих видов и форм вишен, слив и даже абрикосов. Однако, есть и иконичные виды - Вишня Саржента одна из таких. В саду она появилась 10 лет назад, - сообщили сотрудники сада в соцсети.

Абрикоос маньчжуурский - вид растений рода Слива. Встречается в Северо-Восточном Китаеи на севере Кореи, в южных районах Приморского края. Редкий вид, занесен в Красную книгу России.

Жители и гости Твери могут полюбоваться на экзотические растения и цветы в Ботаническом саду в переулке Шевченко, 16 ежедневно, с 9:00 до 19:00. К делам духовным: пять городов Тверской области войдут в маршрут "Исторического крестного хода" в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Участники крестного хода принесут в Верхневолжье ковчег с мощами святого князя.

Крестный ход начнёт свой путь из Храма Христа Спасителя. В Тверскую епархию мощи Александра Невского прибудут 11 июля. Святыня пробудет на Тверской земле до 20 июля 2021 года, побывав в Твери, Торжке, Старице и вышнем Волочке.

Графика: ПТО

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