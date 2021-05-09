Коронавирус в Твери, последние новости на 9 мая 2021: День Победы офлайн, перекрытия и новый статус "Чёртова моста"

Тверь празднует День Победы, а усадьба «Василёво» - новый статус. Фото: Василий Ходарев, VK/Музей «Василёво»

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 9 мая 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 40 453 случаев заражения COVID-19 (+68 за сутки).

Выздоровели 38 410 жителей региона (+61 за сутки).

Изолированы 1118 больных (-1).

Умерли 925 человек (+8).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 100 заболевших (+16 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район - 2889 (+10),

Ржев - 2228 (+6),

Вышневолоцкий городской округ - 2175 (+1),

Калининский район - 1677 (+4),

Торжок - 1611 (+2),

Кимры - 1603 (+3),

Бологовский район - 1025 (+1).

Статистика коронавируса в Тверской области. Графика: yandex.ru

В Тверской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Прививку от COVID-19 сделали 115 462 жителя региона, за последние сутки - 790 человек.

В регионе за весь период пандемии проведено 694 021 лабораторное исследование на COVID-19, в том числе за последние сутки - 1 929.

Напомним, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

Тверская область празднует 76-летие Победы. Большинство мероприятий в этом году вышли из онлайна - парад, спортивные состязания, концерты и праздники проходят в Твери и районах области. Лишь акцию "Бессмертный полк" из соображений эпидемической безопасности решили вновь провести в интернете.

В муниципалитеты региона отправились знамёна Победы - накануне праздника в Твери был дан старт мотопробега акции "Флаги Победы". Добровольцы на внедорожниках повезли знамёна в города и сёла Верхневолжья. Подобная акция уже состоялась год назад. Тогда, в честь 75-летия Победы, знамёна были доставлены в 42 муниципальных образования. Флаги Победы заняли свои места в музеях, посвящённых военной тематике.

Подробности о мероприятиях в Твери на День Победы, читайте здесь.

Кстати, в связи с празднованием, сегодня временно меняют маршруты многие городские автобусы. Большую часть дня в Твери сегодня перекрыто движение по Старому и Новому мостам, Советской и ещё нескольким улицам. Чтобы попасть куда-то вовремя, выходить стоит заранее.

Хорошая новость для ценителей истории и культуры - знаменитый "Чёртов мост" в деревне Василёво под Торжком признан объектом культурного наследия регионального значения. Это мост, на котором снималась сцена битвы "светлых" и "тёмных" в фэнтези-блокбастере Тимура Бекмамбетова "Ночной дозор" - уникальное творение архитектора Николая Львова, построенное без единого гвоздя. В последние годы валуны моста несколько раз обрушивались. Местные краеведы беспокоились за его сохранность. Теперь мост находится под охраной государства, как памятник истории и культуры.

"КП"-Тверь" поздравляет всех с Днём Великой Победы и желает здоровья и мира.

Распространение заболеваемости по муниципалитетам Тверской области. Графика: ПТО

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