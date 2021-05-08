Коронавирус в Твери, последние новости на 8 мая 2021: генеральная репетиция Парада Победы и наказание ФК "Тверь"

В столице региона провели генеральную репетицию парада перед 9 мая, а тверской футбольный клуб подвергся наказанию КДК РФС. Фото: VK/"Увидено в Твери (Тверская область)"/ФК "Тверь"/коллаж

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 8 мая 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 40 385 случаев заражения COVID-19 (+69 за сутки).

Выздоровели 38 349 жителей региона (+54 за сутки).

Изолированы 1119 больных (+8).

Умерли 917 человек (+7).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 084 заболевших (+35 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район - 2879 (+9),

Ржев - 2222 (+1),

Вышневолоцкий городской округ - 2174 (+8),

Калининский район - 1673 (+4),

Торжок - 1609 (новых случаев заражения за сутки не выявлено),

Кимры - 1600 (+1),

Бологовский район - 1024 (+1).

Графика: Яндекс

В Тверской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Прививку от COVID-19 сделали 114 672 жителя региона, за последние сутки - 978 человек.

В регионе за весь период пандемии проведено 692 092 лабораторных исследований тестов на COVID-19, в том числе за последние сутки - 2605.

Напомним, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

Вчера поздно вечером в Твери на площади Михаила Тверского провели решающую генеральную репетицию парада 9 мая.

По площади и части прилегающей к ней улицы Советской промаршировали военнослужащие, суворовцы и юнармейцы. Следом прошла колонна военной техники. Она впервые будет принимать участие в Параде Победы в Твери в новейшей истории.

Это главная изюминка нынешнего парада, как, впрочем, и место проведения. На площади монтируют две сцены.

Подробности о том, что запланировано в Твери на День Победы, читайте здесь.

Ещё одна резонансная новость пришла из мира спорта. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наказал ФК "Тверь" за инциденты после матча с питерским "Зенитом - 2".

Тогда президент ФК «Тверь» Мамука Аджоев и руководитель спортивного отдела команды Алексей Панфилов без разрешения заходили в судейскую. При этом Аджоев ещё и оскорблял арбитров.

На судей в этот день активно "наезжал" и главный тренер "Зенита - 2", известный в прошлом футболист Владислав Радимов. Его тоже наказали штрафом.

Тверскую команду в целом оштрафовали на 150 тыс. рублей. А Алексея Панфилова - на 30 тыс.

Ситуация с Мамукой Аджоевым, видимо, будет рассматриваться отдельно на Комитете РФС по этике.

Помимо этого, тверской клуб должен будет сыграть предстоящий домашний матч на нейтральном стадионе.

Подробности про инциденты в матче и наказание ФК "Тверь" читайте здесь.

Графика: ПТО

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.