Контролёры, инструкторы, переписчики: Как получить работу на время переписи населения в Тверской области

В Тверской области, как и на большей части территории России, перепись населения начнётся осенью 2021 года.
Фото: Мила СТРИЖ
Тверьстат набирает специалистов для работы во время подготовки к Всероссийской переписи населения.
Напомним, перепись была запланирована на 2020 год. Но из-за пандемии коронавируса Правительство РФ решило отложить её. В Тверской области, как и на большей части территории России, перепись населения начнётся 1 сентября 2021 года.
Поучаствовать в переписи впервые можно было онлайн - на портале «Госуслуги» с 1 по 25 апреля 2021 года. Но основной массив работы по сбору информации традиционно ляжет на плечи переписчиков и других работников, которые будут контролировать процесс и систематизировать данные.
Сейчас главному статистическому органу региона требуются: контролёры, инструкторы территориального уровня и уполномоченный по вопросам переписи. Эти специалисты будут работать не только во время переписи, но и на этапе подготовки. Ставки открыты на период с мая по декабрь 2021 года.
Переписчики начнут обучение и работу несколько позже (но заявить о своём желании стать переписчиком нужно заранее).
Контролёры, инструкторы, уполномоченные
Вакансии контролёра, инструктора территориального уровня и уполномоченного по вопросам переписи открыты в Твери. Вакансии уполномоченного также есть в Рамешках и Кесовой Горе.
Основные требования к должностям невелики: знание русского языка, умение владеть компьютером на уровне пользователя и владение навыками делового общения. Опыт организационной работы приветствуется.
Контролёрам платят 20 000 рублей в месяц, инструкторам и уполномоченным – 18 900 рублей в месяц.
Кандидатам на эти должности следует обращаться в Тверьстат: Тверь, ул. Советская, 35, каб. 119, телефон (4822) 34-63-05.
Переписчики
В соответствии с предварительными расчётами, на территории Тверской области в период переписи будет открыто 380 стационарных участков. Опрос населения по домам будут проводить 2277 переписчиков, в том числе в Твери – 770.
Стать переписчиком может любой совершеннолетний гражданин России. О своём желании быть переписчиком можно заявить уже сейчас, ближе к началу обучения специалисты Тверьстата свяжутся с кандидатами. Сведения о зарплате переписчиков пока не опубликованы.
Чтобы встать в кадровый резерв переписчиков, нужно написать небольшое резюме и отправить его на электронную почту Тверьстата P69_mail@gks.ru.
В резюме обозначьте желание стать переписчиком и укажите следующие сведения:
- ФИО; возраст; телефон, адрес электронной почты;
- сведения об образовании (высшее, среднее профессиональное или среднее);
- наличие работы в настоящий момент;
- навыки работы на ПК;
- имеющийся опыт организационной работы, участия в переписях, обследованиях, избирательных кампаниях (каких и когда);
- район и населённый пункт, где вы предпочли бы работать.
Желающие могут также обратиться в Тверьстат по адресу: Тверь, ул. Советская, 35, административный отдел, телефон: (4822) 34-63-05, или в районные отделы статистики.
Крепкие ноги, стойкий характер
Стоит отметить, что работа переписчика не так проста, как может показаться. Во-первых, нужно иметь неплохую физическую подготовку, ведь вам придётся часами ходить по квартирам и домам. А во-вторых, крепкую психику: работать придётся с людьми.
Переписчика могут отказаться пускать в дом, могут нагрубить. Кому-то придётся столкнуться с неблагополучными семьями - пьющими или ещё чего похуже. С такими, правда, обычно переписчики работают в тандеме с полицией, но быть готовым всё-таки стоит.
В некоторых квартирах и домах живут не самые дружелюбные собаки. А в некоторых - чрезмерно общительные пожилые люди, которым не хватает внимания. Умение вежливо и своевременно прощаться - тоже важный навык.
Ну и вряд ли к осени мы искореним коронавирус. А значит, устраиваясь на такую работу, нужно подумать о собственной защите. В идеале - сделать прививку.