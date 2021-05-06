Контролёры, инструкторы, переписчики: Как получить работу на время переписи населения в Тверской области

В Тверской области, как и на большей части территории России, перепись населения начнётся осенью 2021 года. Фото: Мила СТРИЖ

Тверьстат набирает специалистов для работы во время подготовки к Всероссийской переписи населения.

Напомним, перепись была запланирована на 2020 год. Но из-за пандемии коронавируса Правительство РФ решило отложить её. В Тверской области, как и на большей части территории России, перепись населения начнётся 1 сентября 2021 года.

Поучаствовать в переписи впервые можно было онлайн - на портале «Госуслуги» с 1 по 25 апреля 2021 года. Но основной массив работы по сбору информации традиционно ляжет на плечи переписчиков и других работников, которые будут контролировать процесс и систематизировать данные.

Сейчас главному статистическому органу региона требуются: контролёры, инструкторы территориального уровня и уполномоченный по вопросам переписи. Эти специалисты будут работать не только во время переписи, но и на этапе подготовки. Ставки открыты на период с мая по декабрь 2021 года.

Переписчики начнут обучение и работу несколько позже (но заявить о своём желании стать переписчиком нужно заранее).

Контролёры, инструкторы, уполномоченные

Вакансии контролёра, инструктора территориального уровня и уполномоченного по вопросам переписи открыты в Твери. Вакансии уполномоченного также есть в Рамешках и Кесовой Горе.

Основные требования к должностям невелики: знание русского языка, умение владеть компьютером на уровне пользователя и владение навыками делового общения. Опыт организационной работы приветствуется.

Контролёрам платят 20 000 рублей в месяц, инструкторам и уполномоченным – 18 900 рублей в месяц.

Кандидатам на эти должности следует обращаться в Тверьстат: Тверь, ул. Советская, 35, каб. 119, телефон (4822) 34-63-05.

Переписчики

В соответствии с предварительными расчётами, на территории Тверской области в период переписи будет открыто 380 стационарных участков. Опрос населения по домам будут проводить 2277 переписчиков, в том числе в Твери – 770.

Стать переписчиком может любой совершеннолетний гражданин России. О своём желании быть переписчиком можно заявить уже сейчас, ближе к началу обучения специалисты Тверьстата свяжутся с кандидатами. Сведения о зарплате переписчиков пока не опубликованы.

Чтобы встать в кадровый резерв переписчиков, нужно написать небольшое резюме и отправить его на электронную почту Тверьстата P69_mail@gks.ru.

В резюме обозначьте желание стать переписчиком и укажите следующие сведения:

- ФИО; возраст; телефон, адрес электронной почты;

- сведения об образовании (высшее, среднее профессиональное или среднее);

- наличие работы в настоящий момент;

- навыки работы на ПК;

- имеющийся опыт организационной работы, участия в переписях, обследованиях, избирательных кампаниях (каких и когда);

- район и населённый пункт, где вы предпочли бы работать.

Желающие могут также обратиться в Тверьстат по адресу: Тверь, ул. Советская, 35, административный отдел, телефон: (4822) 34-63-05, или в районные отделы статистики.

Крепкие ноги, стойкий характер

Стоит отметить, что работа переписчика не так проста, как может показаться. Во-первых, нужно иметь неплохую физическую подготовку, ведь вам придётся часами ходить по квартирам и домам. А во-вторых, крепкую психику: работать придётся с людьми.

Переписчика могут отказаться пускать в дом, могут нагрубить. Кому-то придётся столкнуться с неблагополучными семьями - пьющими или ещё чего похуже. С такими, правда, обычно переписчики работают в тандеме с полицией, но быть готовым всё-таки стоит.

В некоторых квартирах и домах живут не самые дружелюбные собаки. А в некоторых - чрезмерно общительные пожилые люди, которым не хватает внимания. Умение вежливо и своевременно прощаться - тоже важный навык.

Ну и вряд ли к осени мы искореним коронавирус. А значит, устраиваясь на такую работу, нужно подумать о собственной защите. В идеале - сделать прививку.