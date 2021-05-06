День Великой Победы Тверь встретит под дождём

Предупреждён - значит вооружён: непогоде 9 мая мы не сдадимся! Фото: Виктория ТУШКОВА

В последние деньки майских выходных тверичанам предстоит зябко кутаться в тёплую одежду. С утра в субботу, 8 мая, ожидаются сильные дожди: за сутки выпадет около 14 мм осадков. Днём не выше +11 и весьма чувствительный ветер - 6 м/с. Давление низкое: 736 мм рт. ст. Немного распогодится лишь во второй половине дня.

Но День Победы нам всё-таки придётся встречать под зонтами.

- 9 мая Тверь опять будет мокнуть под дождём. К счастью, не таким интенсивным, как в субботу. Дневная температура +12, но из-за сильного ветра будет казаться, что на улице гораздо холоднее, - предупреждает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Отправляясь на праздник в город, надевайте тёплую и непромокаемую одежду.

Ночь с воскресенья на понедельник будет совсем студёной - до нуля градусов. Виной тому уходящий циклон, в самой холодной тыловой части которого мы окажемся.

- Садоводам на эту ночь следует укрыть цветы, - советует Наталья Сердитова.

Зато уже в понедельник, 10 мая, потеплеет: +16 в тени. В первой половине недели будет прекрасная погода: много солнца, атмосферное давление повысится до 760 мм рт. ст. Во вторник днём +19, в среду все 22 градуса тепла, а на солнце ещё жарче. Выходные заканчиваются - приходит тепло!

Но всё же непогоде 9 мая мы не сдадимся. Просто следует, выходя на улицу, одеться теплее и прихватить зонты или дождевики. Если собираетесь смотреть парад и долго гулять, положите в сумку лёгкий флисовый плед. Кутайтесь в него прямо поверх куртки - это проверенный способ согреться. С наступающим, и будьте здоровы!