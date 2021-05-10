Коронавирус в Твери, последние новости на 10 мая 2021: 1400 человек на параде, курсантка без ботинка и новое граффити

Героиня дня минувшего курсантка Анастасия Шендерук и новое граффити. Фото: из архива Анастасии Шендерук, vk/Витя Jok

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 10 мая 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 40 525 случаев заражения COVID-19 (+72 за сутки).

Выздоровели 38 453 жителей региона (+43 за сутки).

Изолированы 1139 больных (+21).

Умерли 933 человек (+8).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 129 заболевших (+29 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район - 2894 (+5),

Ржев - 2229 (+1),

Вышневолоцкий городской округ - 2175 (0),

Калининский район - 1680 (+3),

Торжок - 1614 (+3),

Кимры - 1603 (0),

Бологовский район - 1039 (+5).

Графика: Яндекс

В Тверской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Прививку от COVID-19 сделали 115 462 жителя региона, за последние сутки - 790 человек.

По данным оперштаба региона, всего на 9 мая в Тверской области прививку от коронавируса сделали сделали 115 713 жителей региона, за последние сутки – 251 человек.

За весь период в регионе проведено 695 529 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 1 508.

Напомним, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

9 мая в Твери прошёл парад в честь Дня Победы. Торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона и пролет воздушной техники прошло при большом стечении народа, присутствовали почетные гости, ветераны войны, руководство региона.

В строю на площади Святого Благоверного князя Михаила Тверского прошли около 1400 человек: рота почетного караула, парадные расчеты Военной академии ВКО, Тверского суворовского военного училища, 196-го военно-транспортного авиационного полка 12 военно-транспортной авиационной Минской дивизии, УФСИН России по Тверской области, Тверская кадетская рота школы №16, отряд «Сокол» и юнармейцы.

Особый интерес у собравшихся горожан вызвала боевая и военная техника Тверского гарнизона: бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы, «Тигр» и другие машины. Над Тверью пролетели три военно-транспортных самолета Ил-76 и 13 вертолетов – МИ-26, КА-52 и МИ-28 из 344-го Центра боевого применения и переучивания летного состава из Торжка.

Ещё из интересных моментов дня минувшего несомненно можно отметить происшествие с курсанткой на параде в Твери. 18-летняя Анастасия Шендерук маршировала в строю Тверской кадетской роты школы № 16, но время прохождения расчёта напротив трибуны с почётными гостями с ноги девушки слетел ботинок.

Девушка не растерялась и продолжила маршировать в строю. Шла в одном ботинке целый квартал. В разговоре с «КП»-Тверь» она поделилась, что сначала испугалась, но потом восприняла этот конфуз с юмором и даже сфотографировалась в одном ботинке на главной улице Твери в одром носке.

Губернатор Игорь Руденя тоже с юмором воспринял произошедшее и обещал девушку поддержать - поощрить.

В Твери появилось новое граффити - народный артист СССР, лауреат Госпремий и просто любимый многими ветер кино, фронтовик Юрий Никулин - в образе рядового Некрасова из кинофильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» (1976г.) Огромный портрет теперь красуется на стене корпуса госуниверситета в микрорайоне «Соминка».

Графика: ПТО

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