Коронавирус в Твери, последние новости на 10 мая 2021: 1400 человек на параде, курсантка без ботинка и новое граффити

Героиня дня минувшего курсантка Анастасия Шендерук и новое граффити. Фото: из архива Анастасии Шендерук, vk/Витя Jok
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 10 мая 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе выявили 40 525 случаев заражения COVID-19 (+72 за сутки).
Выздоровели 38 453 жителей региона (+43 за сутки).
Изолированы 1139 больных (+21).
Умерли 933 человек (+8).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 129 заболевших (+29 за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:
Конаковский район - 2894 (+5),
Ржев - 2229 (+1),
Вышневолоцкий городской округ - 2175 (0),
Калининский район - 1680 (+3),
Торжок - 1614 (+3),
Кимры - 1603 (0),
Бологовский район - 1039 (+5).
Графика: Яндекс
В Тверской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Прививку от COVID-19 сделали 115 462 жителя региона, за последние сутки - 790 человек.
По данным оперштаба региона, всего на 9 мая в Тверской области прививку от коронавируса сделали сделали 115 713 жителей региона, за последние сутки – 251 человек.
За весь период в регионе проведено 695 529 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 1 508.
Напомним, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.
В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.
9 мая в Твери прошёл парад в честь Дня Победы. Торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона и пролет воздушной техники прошло при большом стечении народа, присутствовали почетные гости, ветераны войны, руководство региона.
В строю на площади Святого Благоверного князя Михаила Тверского прошли около 1400 человек: рота почетного караула, парадные расчеты Военной академии ВКО, Тверского суворовского военного училища, 196-го военно-транспортного авиационного полка 12 военно-транспортной авиационной Минской дивизии, УФСИН России по Тверской области, Тверская кадетская рота школы №16, отряд «Сокол» и юнармейцы.
Особый интерес у собравшихся горожан вызвала боевая и военная техника Тверского гарнизона: бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы, «Тигр» и другие машины. Над Тверью пролетели три военно-транспортных самолета Ил-76 и 13 вертолетов – МИ-26, КА-52 и МИ-28 из 344-го Центра боевого применения и переучивания летного состава из Торжка.
Ещё из интересных моментов дня минувшего несомненно можно отметить происшествие с курсанткой на параде в Твери. 18-летняя Анастасия Шендерук маршировала в строю Тверской кадетской роты школы № 16, но время прохождения расчёта напротив трибуны с почётными гостями с ноги девушки слетел ботинок.
Девушка не растерялась и продолжила маршировать в строю. Шла в одном ботинке целый квартал. В разговоре с «КП»-Тверь» она поделилась, что сначала испугалась, но потом восприняла этот конфуз с юмором и даже сфотографировалась в одном ботинке на главной улице Твери в одром носке.
Губернатор Игорь Руденя тоже с юмором воспринял произошедшее и обещал девушку поддержать - поощрить.
В Твери появилось новое граффити - народный артист СССР, лауреат Госпремий и просто любимый многими ветер кино, фронтовик Юрий Никулин - в образе рядового Некрасова из кинофильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» (1976г.) Огромный портрет теперь красуется на стене корпуса госуниверситета в микрорайоне «Соминка».
Графика: ПТО
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