В Твери задержали гендиректора «Тверьавтотранса»

В Твери гендиректора «Тверьавтотранса» задержали по подозрению в присвоении средств. Фото: Василий ХОДАРЕВ

Второй отдел областного Следственного комитета, занимающийся особо важными делами – преступлениями против госвласти и экономическими преступлениями, – расследует дело в отношении гендиректора АО «Тверьавтотранс», компании, специализирующейся на междугородных пассажирских перевозках. Топ-менеджера подозревают в присвоении финансов из бюджета организации. Материалы, по которым работают следователи, предоставили сотрудники УФСБ России по Тверской области.

По данным правоохранительных органов, с октября 2019 года по сентябрь 2020-го Михаил Бондаренко, используя служебное положение, наживался на своём предприятии. В частности, без резонных оснований выписывал себе двойную надбавку за работу в выходные и праздничные дни.

При этом Бондаренко, по версии следствия, не перерабатывал и не исполнял свои обязанности в выходные дни. Деньги он, естественно, тратил так, как считал нужным. В материалах расследования, опубликованных на сайте СУ СК по Тверской области, пока не сказано, какой ущерб нанесли действия Михаила Ивановича «Тверьавтотрансу».

В квартире подозреваемого уже провели обыски, изъяли вещи и документы, которые могут быть связаны с правонарушением. Допросили работников автопредприятия. Назначено несколько экспертиз.

В настоящий момент продолжаются предварительное расследование и допрос сотрудников «Тверьавтотранса».

Михаил Бондаренко был назначен гендиректором акционерного общества «Тверьавтотранс» 19 сентября 2019 года. А уже в октябре 2019-го, если опираться на данные следователей, начались мутные схемы с зарплатой, продлившиеся без малого год.

Компания «Тверьавтотранс» была зарегистрирована в 2006 году. Она занимается автовокзалом и автостанциями в Твери, ведает пассажирскими междугородными перевозками. Её уставной капитал – 410 миллионов 471 тысяч 200 рублей. В штате 108 человек. На 26 апреля у компании есть непогашенный долг по исполнительным производствам – 1 миллион 20 тысяч 672 рубля. Убытки за прошлый отчётный период составили, по данным налоговой службы, 23 миллиона рублей.

«Комсомолка» уже писала, что в 2016 году проверка организации выявила злоупотребления и нарушения. Тогда у компании сменился руководитель. И через три года пришёл очередной менеджер, как раз Михаил Бондаренко, в отношении которого идёт расследование.