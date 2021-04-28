Зампред правительства Тверской области убедился в том, что «Спутник V» реально работает

Иван Егоров вакциной доволен. Фото: ПТО

В то время как нашу отечественную - первую разработанную в мире - вакцину «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) стремится закупить всё больше и больше зарубежных стран, в России продолжается массовая прививочная кампания от коронавируса. Тверская область, естественно, не исключение. И пока некоторые сомневаются, другие рассказывают, как жить вакцинированному. Вот и зампред правительства региона - министр экономического развития Иван Егоров выложил посвященный «Спутнику V» хвалебный пост. Это тот случай, когда человек основывается на своем опыте.

Как написал на своей странице в соцсети Иван Егоров, он, оказывается, прошел вакцинацию «Спутником V» ещё шесть месяцев назад, в ноябре. Тогда к нам только начали поступать первые дозы вакцины.

- Ну что, наша вакцина «Спутник-V» реально работает! - пишет, не скрывая эмоций, зампред. - Прошло ровно шесть месяцев с момента прививки - да, сделал одним из первых, когда было много сомнений у всех, чтобы показать пример сотрудникам / коллегам / знакомым (сохранены синтаксические знаки оригинала - Ред.).

Иван Егоров констатирует:

- Я так и не заболел, хотя круг контактов из-за работы максимально широкий: постоянно совещания, встречи; уровень антител держится все шесть месяцев на высоком уровне, практически не снижаясь, что дает документальное подтверждение безопасности. Кстати, саму прививку перенес легко, так же, как прививку от гриппа (а я традиционно делаю каждый год). Поэтому мой совет: если еще не сделали - надо просто записаться и сделать прививку, уговорить родных и знакомых. У меня, кстати, вся семья сделала.

Вот такой совет дает всем жителям региона известный и один из самых демократичных (он даже на работу часто на велосипеде, а не на служебной иномарке ездит) в Верхневолжье чиновник.

Тем временем в Тверской области продолжается массовая прививочная кампания.

В регионе продолжается массовая вакцинация граждан от коронавируса. Количество привившихся перевалило за 100 тысяч. Фото: ПТО Прививки уже сделали свыше

По данным на утро 28 апреля, с начала вакцинации прививку сделали 107 929 жителей региона - это 83,7% от общего количества вакцины, поступившей в регион на этот момент.

При этом, как передает областное правительство, больше половины из вакцинированных - пожилые люди старше 60 лет.

Напомним, что в регионе поставлена задача до 1 сентября привить от коронавируса более 60% жителей. А кто не в курсе - население Тверской области составляет чуть больше 1,245 млн человек.

Добавим, что до недавнего времени в Верхневолжье было развернуто 38 прививочных пунктов.

К лету планируется открыть еще 12. Но два уже открыли в Твери: в Торговом парке № 1 и ТЦ «Рубин».

Также действуют выездные бригады.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала «Госуслуги», региональную медицинскую информационную систему «МедрегТверь», МФЦ, а также по единому номеру 122.

СПРАВКА КП

Вакцина «Спутник V» (другое название - «Гам-Ковид-Вак») - одна из трех вакцин в мире, эффективность которых, согласно клиническим исследованиям, превышает 90%. Она уже зарегистрирована более чем в 60 странах.

Вакцина была разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи. Вакцина названа в честь первого советского космического спутника.