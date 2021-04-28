В Твери в майские праздники для детей будут работать дежурные группы в детсадах

В Твери в майские праздники для детей будут работать дежурные группы в детских садах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Президент России подписал указ о том, что с 4 по 7 мая устанавливаются нерабочие дни, при этом для работников сохраняется зарплата.

Но неожиданно возникшие десятидневные каникулы не коснутся тех, у кого рабочий цикл не зависит от нерабочих дней. В частности, всё так же «на передовой» остаются медработники. Будут работать продавцы, водители автобусов, железнодорожники, труженики коммунального фронта, энергетики... Всех не перечислить.

Поскольку рабочие дни между праздниками стали нерабочими, школы и детсады закрылись, а времени оценить это и перепланировать свой график практически не осталось, у многих тверичан возник вопрос: куда пристроить детей?

Хорошо, если есть покладистые бабушки и дедушки, которые могут понянчиться с внуками. А вот если нет? Или если есть, но они запланировали поездку на дачу, чтобы подготовить её к новому сезону? В общем, этих «если» очень много.

«КП»-Тверь» выяснила, что в некоторых детских садах Твери будут работать дежурные группы.

Согласно Распоряжению главы администрации Твери Алексея Огонькова № 120 от 28 апреля, в дошкольных учреждениях областного центра создадут дежурные группы «с обеспечением норм санитарной безопасности».

Такой вариант работы учреждений будет действовать с 4 по 6 апреля. Каждый детский сад выстроит своё расписание работы дежурной группы. Уточнять подробности о месте и времени её функционирования родителям нужно будет у руководства их детсада. Также тем мамам и папам, которые работают, нужно будет написать заявление на имя заведующей детского сада.

Не повезло родителям младших школьников. Последних, как и остальных школьников, придётся оставить дома.

Если некому присмотреть, запомните нехитрые правила:

1. Оставьте ребёнку номер телефона (свой или близких), по которому он гарантированно сможет дозвониться.

2. Предупредите соседей (если им доверяете), что ребёнок дома один, и оставьте им ключ.

3. Объясните ребёнку, что дверь нельзя открывать никому. Мама, папа сами откроют, а остальные могут их и подождать.

4. Если кто-то долго звонит в дверь, ребёнок должен громко позвать маму или папу, чтобы отпугнуть злодея, и позвонить по тому номеру телефона, который вы ему оставили для гарантированной связи.

Вот, в общем-то, и всё.

О том, где и как провести майские праздники, «Комсомолка» написала отдельный материал. Поучаствовать в акции «Бессмертный полк» в этом году можно будет в режиме «онлайн», а вот поесть шашлыки возможно будет на природе. Также мы составили афишу знаковых культурных мероприятий с 28 апреля по 5 мая.