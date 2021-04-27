«Кто щедро сеет, тот щедро жнёт»: В Тверской области разработали очень амбициозную программу развития льняного комплекса

Посевные площади льна планируется увеличить в два раза, а объема производимого льноволокна — в три. Фото: ПТО

Увеличение посевных площадей в два раза, объёма производимого льноволокна — в три раза, специализирующихся на льне сельхозпредприятий - в 2,5 раза. Такие крутые задачи заявлены в проекте региональной программы «Развитие льняного комплекса Тверской области» на 2021-2026 годы. Эта тема стала главной в повестке очередного заседания областного правительства 27 апреля.

Губернатор Игорь Руденя начал с того, что напомнил о лидирующих позициях тверского края в льноводческой отрасли в России, начиная с момента её зарождения в середине XIX века.

Игорь Руденя напомнил о лидирующих позициях тверского края в льноводческой отрасли в России. Фото: ПТО

Так оно есть и сейчас. По посевным площадям мы на втором месте среди 21 региона, где культивируют лен. Уступаем только Омской области да и то немного. У них по итогам 2020 года лен высадили на площади в 6 тыс. гектаров, у нас — на 5,8 тыс. гектаров.

Но впереди еще непаханое поле работы.

Как напомнил губернатор, Президент Владимир Путин поручил развивать в стране конкурентоспособный агропромышленный комплекс.

- Для Тверской области это, в том числе, модернизация льняного комплекса, - отметил Игорь Руденя.

При этом глава региона обратил внимание чиновников на один важный принцип:

- Кто щедро сеет, тот щедро жнет. Не забывайте. Для сельского хозяйства это особенно актуально.

Губернатор указал на то, в стране с 2020 года действует комплексная программа поддержки льноводства, и наша региональная программа должна ей соответствовать. А это значит - она должна охватывать всю производственную цепочку.

Собственно, так в документе и прописано.

На сегодня в регионе действует 11 льносеющих хозяйств, пять льнозаводов, льнокомбинат и льночесальная фабрика (в начале 1990-х таких агропредприятий и хозяйств в области было больше 50).

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До 2027 года по проекту программы предполагается довести количество «льняных» предприятий в Верхневолжье до 27.

Посевные площади запланировано увеличить до 12 тыс. гектаров. Объем годового производства льноволокна - с 5,2 тыс. тонн до 18 тыс. тонн. Причем проект программы включает и задачу производить льняную пряжу (до 370 тонн в год) и ткань (до 8,8 кв. метров в год).

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При этом в отрасли также запланировано создание машинно-технологической станции (МТС), ткацкой фабрики (в 2024-2025 годах), модернизация четырех действующих и строительство двух новых льнозаводов (в Ржеве и Торжке).

Как выяснилось из доклада областного Минсельхоза, современная МТС необходима отрасли, как кровь. Факт - на многих хозяйствах технику необходимо обновлять, иначе высоких сборов урожая не добиться. Вот только средств на это у предприятий зачастую недостаточно. Благодаря МТС производители смогут привлекать к работам современную технику.

Также есть планы по открытию в Калязине льнокооператива, а в Торжке - семеноводческой станции.

При этом присутствующий на заседании директор ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур» Роман Ростовцев уточнил, что на сегодняшний день селекционно-семеноводческий центр в Тверской области по сути уже создан:

- Предполагается, что уже в мае мы получим первое финансирование. Важно, что оно будет направлено именно на прикладные исследования. Мы обязаны будет увеличивать объемы производимых элитных семян конкретно для хозяйств этой отрасли в регионе.

В целом на реализацию программы предполагается привлечь свыше 8,2 млрд рублей из которых 764 млн – госсредства, а более 7,4 млрд – внебюджетные, то есть инвестиции. Причем 6,4 млрд частного капитала необходимы на строительство ткацкой фабрики. Однако пока открыт вопрос, что за инвесторы возьмутся вкладывать деньги в проект.

Приглашенный в качестве эксперта председатель Межрегионального фонда «Льняной союз» Ильнур Батыршин как вариант привлечения инвестиций предложил создать некое государственно-частное предприятие.

- Очень хорошее предложение, - отреагировал губернатор и попросил руководителей Минэкономразвития и Минфина совместно проанализировать эту возможность.

По итогам обсуждения проекта отраслевой программы Игорь Руденя дал задание минсельхозу в недельный срок доработать документ, особенно в части привлечения инвестиций.

Отдельного внимания, по мнению губернатора, требует взаимодействие с Росагролизингом по вопросам обновления техники хозяйств, а также продолжение финансовой поддержки льноводов.

Что касается последнего, то в 2020 году объем субсидий в целом в регионе довели до 85,7 млн. рублей (при средней ставке поддержки за 1 гектар в 18,3 тыс рублей).

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